Poketino: Nismo izgubili od Barse, nego od Mesija, a to nije sramota

Menadžer Totenhema Maurisio Poketino nije bio tužan nakon poraza od Barselone, iako njegov tim nakon dva kola ima šest bodova manje od Katalonaca i Intera.

Razlog - Lionel Mesi. Katalonci su slavili 4:2 na „Vembliju”, uz dva gola i asistenciju Argentinca, koji je sa nekoliko magičnih poteza oduševio planetu.

„Nismo izgubili od tima koji se zove Barselona, nego smo izgubili od čovjeka koji se zove Lionel Mesi. A nema sramote u porazu od tako velikog čovjeka”, rekao je Poketino.

Mesi je u hramu engleskog fudbala blistao, a prije prvog gola je dva puta pogodio stativu „pijevaca”.

Lionel Messi vs Spurs.



A masterclass 10/10 performance, from the greatest ever. pic.twitter.com/sGfcy7StDc