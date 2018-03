Pokrenuta istraga da li je Davide Astori ubijen!?

Tužilac iz Udina Antonio de Nikolo pokrenuo je istragu za ubistvo Davidea Astorija, javljaju italijanski mediji.

Riječ je, kako je naveo De Nikolo, o uobičajenoj proceduri, sve dok se ne završi autopsija.

Mediji su juče javili da su preliminarni rezultati pokazali da je fudbaler Fiorentine preminuo od srčanog udara koji je doživio u snu, ali detaljnije analize su u toku.

