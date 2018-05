Polemike: Šta je Mesi rekao sudiji na poluvremenu "el klasika" i zašto nema TV snimka

"To nikada nismo vidjeli", tvrdi "Marka" da je više igrača Reala na taj način komentarisao to što je argentinski as uradio tokom pauze

437 pregleda 1 komentara

Foto: Reuters Autor: Vijesti sport

Tweet Tweet Iako bez rezutatskog značaja, sinoćnji "el klasiko" bio je jedan od najuzbudljivijih posljednjih godina. Četiri gola, crveni karton, nekoliko grešaka sudije, na kraju remi 2:2 i polemike, koje traju. Madridska "Marka" prenosi da su igrači Reala bili "zaprešteni" ponašanjem Lea Mesija na poluvremenu. "To nikada nismo vidjeli", tvrdi "Marka" da je više igrača Reala na taj način komentarisao to što je argentinski as uradio tokom pauze. Navodno, Mesi je izvrijeđao sudiju Ernandesa i nazvao ga - "g.....". "G..... jedno, toliko si im toga dao", rekao je, navodno, Mesi. O tome je u kamere govorio Serhio Ramos: "Mesi je izvršio veliki pritisak na sudiju i zato je došlo do promjene kriterijuma", rekao je Ramos. Real je u drugom poluvremenu oštećen u dva navrata. Ernandes nije dosudio faul Suaresa nad Varanom, koji je prethodio Mesijevom golu, kao ni penal, nakon starta Albe nad Marselom. U prvom dijelu je propustio da isključi Bejla, zbog oštrog faula nad Umtitijem. Ubrzo nakon što je "Marka" objavila tekst u kome se Mesi optužuje da je stvarao haos u tunelu, oglasili su se i katalonski mediji. I stali u odbranu Argentinca. "Mesi nije uputio nijednu ružnu rijeć sudiji, više je razgovarao sa njim na terenu, nego ispred svlačionica",. piše "Mundo deportivo". "Marka", s druge strane, navodi da je "simptomatično da TV stanica, koja je jedina imala pravo snimanja unutrašnjosti stadiona saopštila da ne posjeduje snimak na kome se vidi kako Mesi priča sa sudijom u poluvremenu". Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova) Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano. Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu. Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima! Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me. Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.