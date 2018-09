Poljaci odbranili zlato, Brazilu srebro, Amerikancima bronza

Odbojkaši Poljske su u Tironu odbranili svjetsku krunu - u finalu Svjetskog prvenstva, pred 12.011 gledalaca, savladali su Brazil 3:0 (28:26, 25:20, 25:23), u reprizi finala od prije četiri godine.

To je ukupno treća svjetska titula za poljske odbojkaše.

Bartoš Kurek je sa 24 poena bio najbolji akter meča, dok je Daglas De Souza predvodio Brazilce sa 14 poena.

Poland 🇵🇱 @PolskaSiatkowka triumphs over Brazil 🇧🇷 @volei to retain the world title for 4 more years. The Poles shut out the Olympic champions 3-0 (28-26, 25-20, 25-23).



