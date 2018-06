Ponovo kiša u Parizu: Nadal nakon prve pauze došao na dva poena do izjednačenja

Četvrtfinalni mečevi Rolan Garosa drugi put su prekinuti zbog kiše u Parizu.

Duel branioca titule Rafaela Nadala i Dijega Švarcmana bio je prekinut, kod vođstva Švarcmana 6:4, 3:2, uz brejk u drugom setu. On je prekinuo niz Nadala od 37 dobijenih setova na Rolan Garosu.

To je prvi izgubljeni set Nadala na Rolan Garosu od 2015. godine.

Igra je nastavljena, a Nadal je preokrenuo na 5:3 u drugom setu, kada je ponovo počeo pljusak.

