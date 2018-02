Poraz koji ne boli, Španija je prejaka

I da je u najjačem sastavu, sa Nikolom Vučevićem, Bojanom Dubljevićem, Markom Todorovićem, Milkom Bjelicom, Dinom Radončićem, Blagotom Sekulićem, Filipom Barovićem, Nemanjom Đurišićem..., teško da bi košarkaška reprezentacija Crne Gore mogla da zaprijeti i ovoj, oslabljenoj Španiji.

Desetkovani tim Zvezdana Mitrovića se hrabro borio sa znatno boljim rivalom, stigao i do izjednačenja nakon minus 12, ali više nije mogao.

„Crvena furija” je rutinski trijumfovala u Saragosi, stigla do četvrte pobjede u najčudnijim kvalifikacijama u istoriji „kraljice igara” (79:67), dok su „crveni” ostali na onom trijumfu iz Bjelorusije...

Foto: FIBA

Predvođeni vjerovatno najboljim plejmejkerom u Evropi koji ne igra Evroligu, Kinom Kolomom, Španci su poveli 11:2, a na početku 5. minuta i 16:4 trećom trojkom asa Himkija.

Mitrović je tada počeo da mijenja, a ritam su najviše promijenili Nikšićani, debitant Goran Gajović i Nemanja Vranješ, koji je dao dvije trojke za minus dva (28:26 i 31:29). U 17. minutu je i Petar Popović pogodio iza linije 6,75 metara i izjednačio na 36:36.

Foto: FIBA

Tim Serđa Skariola je tada pojačao ritam i brzo stigao do dvocifrene prednosti, koju je posljednji put u jednocifrenu prebacio najmlađi igrač u istoriji reprezentacije, 16-godišnji Jovan Kljajić, pogotkom za 59:50 u 26. minutu.

Nažalost, domaćin je plesao po notama sjajnog Koloma i povećavao prednost do rekordnih plus 18 na šest i po minuta do kraja (73:55).

Mitrovićevi puleni se, ipak, nisu predali i dozvolili brodolom, već su izborili podnošljiv poraz.

Foto: FIBA

Duel sa Španijom je pokazao da može da se računa na Gajovića, te da je Kljajić budućnost crnogorske košarke.

Očito je da još nije dorastao seniorskoj košarci, ali ima sportski bezobrazluk, neophodan da se postane veliki igrač - opušteno je dao pas iza leđa, šutirao iako mu nije išlo, borio se u odbrani, pomagao u skoku...

I bolje je da on i još neki od srebrnih kadeta dobijaju šansu, jer se stariji nisu proslavili za sve ove godine...

Španija - Crna Gora (23:17, 23:22, 18:14, 15:14)

Saragosa - Dvorana „Princ Filipe”. Gledalaca: 8.573. Sahin (Italija), Horozov (Bugarska), Liška (Poljska).

Španija: San Migel 3 (2-1), Ljovet 1 (2-1), FERNANDES 10 (2-1), Vidal 5, KOLOM 11 (4-2), Sais 4 (4-2), Bareiro 6, VASKES 10 (2-2), RABASEDA 7, Beiran 2, AGILAR 16 (4-2), Arteaga 4.

Crna Gora: Gajović 4 (1-0), Maraš 3 (2-1), Nidam 7 (2-1), Pavlićević, SE. ŠEHOVIĆ 4 (1-0), Radović 6 (2-2), ILIĆ 4, NIKOLIĆ 13 (4-3), IVANOVIĆ 10 (4-3), Vranješ 6, Kljajić 2 (2-0), POPOVIĆ 8 (4-2).

Četvrta četvrtina

Zoran Nikolić stiže do 13. poena - 75:67.

Trojka Ivanovića, prva na utakmici - 75:64.

Svi jedva čekaju da se meč završi - sve je poznato, Španija će ostvariti četvrtu pobjedu i matematički obezbijediti prolaz u drugu fazu, Crna Gora doživjeti treći poraz.

Raste prednost Španije, nakon 11. trojke - 71:55. Sada i 18 razlike (73:55).

Četiri laka poena za Španiju, sada je to najveća prednost 68:53.

Malo po malo, Španija je povećavala razliku do plus 14 (64:50), jer je Crna Gora bila nemoćna u napadu - četiri minuta bez koša, pet bez poena iz igre.

Treća četvrtina

Crna Gora četiri minuta bez koša. Nikolić konačno, sa linije bacanja - 64:52.

Najduži napad na utakmici - tri ofanzivna skoka Španije, a Sais sa linije bacanja podiže prednost do maksimalnih plus 14 (64:50).

Sjajna akcija Koloma i Vaskesa, dva najbolja igrača španskog tima - 61:50.

Prvi poeni 16-godišnjeg Kljajića - 59:50.

Još jedna trojka Španije - deseta iz 14 pokušaja, Fernandes bez promašaja (3-3).

Španija je stekla najveću prednost - 53:41, ali je Nidam pogodio trojku - 53:44.

Foto: abc.es

Raspoloženi Agilar - 14 poena, devet trojki pogodili su Španci koji opet imaju dvocfrenu razliku (51:41).

Drugo poluvrijeme otvorio je Fran Vaskes - 48:39.

Nakon 20 minuta, Španija vodi protiv Crne Gore 46:39 u četvrtom kolu kvalifikacija za Mundobasket.

Domaćin je otvorio meč 11:2, imao 11 poena prednosti sredinom prve četvrtine, ali je naš tim uspio da se vrati u igru, iskoristivši to što su Kolom i Vaskes, lideri španskog tima, bili na klupi.

Crna Gora je tri i po minuta prije kraja stigla do 36:36, ali je Španija serijom 8:0 ponovo pobjegla.

Foto: acb.com

Španci su sjajno šutirali za tri poena (8-12), iz igre odličnih 64 odsto.

U domaćem timu Pablo Agilar je postigao 11 poena, Kino Kolom 10, od čega devet u prvoj četvrtini iz tri trojke bez promašaja.

Zoran Nikolić je najefikasniji u crnogorskoj ekipi sa osam poena, a sve je ubacio u prvom periodu.

Druga četvrtina

Trojka Fernandesa i opet je Španija na bezbjednoj razlici - 44:36. Serija 8:0. Prekida je Popović - 44:39.

Debi 16-godišnjeg Jovana Kljajića u nacionalnom timu.

Trojkom Popovića naš tim je prvi put izjednačio, ali je Agilar uzvratio 39:36.

Dobra rola Alekse Ilića, Crna Gora je u igri.

Vraća trojku Rabaseda, iz trećeg napada Španije, ali Vranješ je namjestio ruku - 31:29.

Vranješ pogađa trojku - samo minus dva - 28:26.

Mini serija našeg tima 6:0 - 26:23.

Dva slaba napada Crne Gore, Bareiro kažnjava trojkom - 26:17.

Loš početak Crne Gore, Španci su bez promašaja i odbrane rivala stigli do 11:2, imali i deset razlike, ali na kraju prvog perioda 23:17 za domaćina.

Dobar rezultat s obzirom na užasan početak "crvenih".

Prva četvrtina

Prvi poeni u dresu nacionalnog tima za Gorana Gajevića, koji nije iskoristio dodatno slobodno bacanje.

Trojka Nidama, prva za goste iz šestog pokušaja.

Upisao se i Sead Šehović.

Svih osam poena za Crnu Goru postigao je Zoran Nikolić.

Tri trojke Kina Koloma - 16:6.

Zoran Nikolić jedini strijelac za naš tim.

Tri trojke Španije, dvije Koloma, bez promašaja - 11:2.

Trojka Fernandesa u prvom napadu, pa zakucavanje Rabasede - 5:0.

Startne petorke su poznate.

Crna Gora: Ivanović, Popović, Ilić, Sead Šehović i Nikolić.

Španija: Kolom, Fernandes, Agilar, Rabaseda, Vaskes.

Košarkaška reprezentacija Crne Gore od 19 sati igra protiv Španije meč četvrtog kola grupe A kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2019. godine.

Španci imaju tri pobjede u prva tri kola, posljednju su ostvarili tijesnim rezultatom u Bjelorusiji 84:82, a prvu u Podgorici 79:66.

Između ta dva meča savladali su i Sloveniju.

Naš tim je ostvario jednu pobjedu, i to na gostovanju u Minsku, dok je u petak pretrpio drugi poraz, od Slovenije u "Morači".

Crna Gora je dodatno oslabljena u Saragosi, jer nema ni kapitena Suada Šehovića, a selektor Zvezdan Mitrović ne može da računa na kompletnu centarsku liniju - Dubljevića, Vučevića, Todorovića, Sekulića, Barovića, kao ni na Bjelicu i Radončića.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)