Poraz na povratku: Armani bolji od Budućnosti

Na povratku u Evroligu, Budućnost je izgubila od Armanija 82:71.

Italijanski tim je kontrolisao utakmicu, konstantno vodio, a kad god bi domaćin prišao blizu preokreta, imao je rješenje...

Posljednji put, domaćin je vjerovao u preokret dva i po minuta prije kraja, kada je bilo 74:71, nakon trojke Erla Klarka, ali gosti imaju kvalitet, iskustvo i mirnoću.

Takođe, do pobjede u Evroligi uz šut kakav je imala Budućnost - 37,3 odsto za dva (19/51), 34,8 odsto za tri (8/23) - ne može da se dođe.

Na drugoj strani, Armani na sjajnih 66,6 za dva (22/33), a 50 odsto za tri poena (10/20).

U timu Budućnosti, Erl Klark je postigao 22 poena (u prvom poluvremenu je šutirao 1/9, Edvin Džekson 12, Nikola Ivanović i Alen Omić po 11.

U gostujućem timu 15 poena Vladimira Micova, 14 Nemanje Nedovića, 13 Majka Džejmsa....

Budućnost naredni meč Evrolige igra u utorak protiv Darušafake.

.@OlimpiaMI1936 gets off to the 🔥 start on the road! pic.twitter.com/OAwxn8vHdf — EuroLeague (@EuroLeague) October 12, 2018

Tok meča

Četvrta četvrtina

71:78 - do kraja je 34 sekunde.

71:74 - 2,30 do kraja, trojka Erla Klarka.

61:69 - ne predaje se Budućnost, trojke Džeksona i Popovića, dobra rola Erla Klarka.

51:65 - trojka Nedovića.

51:62 - Vladimir Micov, 13 poena, trojka Dela Valea.

Treća četvrtina

51:57 - kraj treće četvrtine.

49:52 - odavno Budućnost nije bila ovako blizu, nakon dobre serije Gordića i Erla Klarka, te Omića.

41:47 - ponovo su "plavi" spustili zaostatak.

37:45 - šest vezanih poena Budućnosti.

31:45 - Micov za plus 14.

Armani vodi 11 razlike na poluvremenu. Budućnost Voli očajno šutira - 5/24 za dva, 4/13 za tri. Nikola Ivanović devet poena, Erl Klark pet (1/9 šut).

Gosti su pogodili 18 šuteva iz 27 pokušaja, osam poena Gudaitisa, po sedam Nedovića i Džejmsa.

Druga četvrtina

31:42 - poluvrijeme

30:40 - šest poena Kuzminsasa, pa Nedovića i opet je plus 10.

28:32 - trojkom Džeksona, Budućnost se vratila u meč. Serija "plavih" 10:2.

25:32 - Ponovo je Budućnost na jednocifrenom zaostatku.

18:30 - pogocima Džeksona i Ivanovića, Budućnost smanjila na minus sedam, ali zakuvaca Gudaitis.

13:25 - Gudaitis na početku druge četvrtine pravi probleme odbrani Budućnosti.

End of first in Podgorica. Olimpia leads 22-11. Mike James has 7 points #BUDAXM — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 12, 2018

Prva četvrtina

11:22 - kraj prve četvrtine

9:22 - Zoran Nikolić je zakucavanjem (64 sekunde prije kraja) prekinuo post Budućnosti bez koša, koji je trajao šest minuta i 26 sekundi

7:19 - Budućnost ne ide u napadu, šut 11-1 dva poena, 4-1 za tri, ne ide u napadu, Armani lakše dolazi do koša (2:02 do kraja četvrtine)

Džikić mijenja, Ivanović i Zoran Nikolić su zamijenili Krafta i Omića

7:13 - Armani vodi šest poena razlike na pet i po minuta do kraja četvrtine, Džikić je uzeo prvi tajm-aut za Budućnosti

5:4 - trojka Erla Klarka (7:31 do kraja četvrtine)

2:4 - Budućnost je prve poene postigla sa linije bacanja, nakon dva minuta i šest sekundi, preko Alena Omića

Meč je počeo

Startna petorka Armanija

Na pet minuta prije početka, dvorana "Morača" je popunjena oko 90 odsto.

Ceremonija prije meča

Prije početka utakmice, dok su se ekipe zagrijavale, uslijedila je svečanost na kojoj su uručena priznanja.

Posebna priznanja za doprinos klubu dobili su bivši igrači Budućnosti, Žarko Paspalj, Dejan Tomašević, Vladimir Kuzmanović, Željko Topalović, te trener Ruskim Halilović, koji je 1980. godine, nakon 15 godina, vratio Budućnost u elitni rang SFR Jugoslavije.

Priznanje, odnosno dres sa njegovim imenom dobio je i Vladimir Micov, bivši igrač „plavih“, koji nastupa za Armani.

Our Vlado Micov was homaged before the game. He played for Buducnost for 4 seasons #BUDAXM pic.twitter.com/FSvBrik67w — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 12, 2018

Priznanje je dobila i crnogorska fudbalska legenda, Predrag Mijatović, kao i kardio hirurg Boško Đukanović.

Priznanja je uručio predsjednik Budućnost Volija Dragan Bokan.

Košarkaši Budućnost Volija vraćaju se u Evroligu poslije 15 godina.

Od 18 i 45 igraju prvi meč ove sezone, rival je Armani.

"Plavi" nisu imali dobru uvertiru, izgubili su od ubjedljivo od Crvene zvezde u ABA ligi, očekuje se reakcija na evropskom debiju.

Očekuje se i lijepa atmosfera u Morači, koju će uveličati VIP sportski gosti - Žarko Paspalj, Dejan Tomašević, Vladimir Kuzmanović... kao i i naše fudbalske legende Dejan Savićević i Predrag Mijatović.

Dođi i navijaj sa našim legendama! 🔵⚪💪 Žarko Paspalj, Dejan Tomašević i Vladimir Kuzmanović će navijati za plave sa tribina SC Morače! https://t.co/TvVDnyX7SV — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) October 10, 2018

