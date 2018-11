Poraz od Himkija, Budućnost ni blizu iznenađenja u Podmoskovlju

Košarkaši Budućnost Volija doživjeli su sedmi poraz u Evroligi - izgubili su od Himkija u gostima 85:69.

Budućnost je bila daleko od iznenađenja u Podmoskovlju, domaći igrači iskoristili su veliki pad u igri i energiji "plavih" u drugoj četvrtini, odlijepili se na 15 razlike, a kasnije održavali prednost.

Aleksej Šved je bio najbolji i najefikasniji sa 22 poena, po sedam skokova i asistencija, odličan je bio i Džordan Miki sa 17 poena i osam skokova.

U timu Budućnosti, Erl Klark je imao 19 poena, dvocifren je bio Alen Omić sa deset.

Četvrta četvrtina

Pogodio je Džekson trojku, vratio je Di Bost, pa Sergej Monja - 84:65.

Trojka Šveda - 75:60, Himki ide ka drugoj pobjedi. Miki za 77:60...

Imala je Budućnost šansu da se potpuno vrati, ali je dozvolila četiri ofanzivna skoka igračima Himkija, promašila dva napada, da bi Miki, košem uz faul, vratio na plus 12 - 70:58.

Koti Klark je spustio zaostatak na devet poena - 65:56.

Himki ima 11 poena prednosti - 65:54 uoči posljednjih deset minuta. Budućnost je u finišu preko Danila Nikolića i Erla Klarka spustila zaostatak, ali težak zadatak je pred odlučujuću četvrtinu...

Treća četvrtina

Prišla je Budućnost koliko-toliko, nakon dvije vezane trojke Nikolića - 63:52.

Bez problema Himki održava veliku prednost, 59:44.

Opet je Budućnost izgubila ritam, Himki kažnjava propuste u odbrani - Do Bost za tri i visokih 57:41.

Serija "plavih" 7:0 - 48:37.

Vjaljcev pogađa trojku za 48:30, a Erl Klark stiže do desetog poena - 48:32.

Budućnost Voli gubi od Himkija 45:30 na poluvremenu. U drugoj četvrtini domaći tim je napravio veliku razliku, taj period Himki je dobio sa 14 poena razlike.

Budućnost loše šutira i za dva i za tri (10 od 30).

Aleksej Šved ne forsira šut, već drži sve konce igre - 11 poena, pet asistencija i tri skoka.

Druga četvrtina

Dva faula imala je Budućnost, a Erl Klark je branio napad Šveda, koji je ubacio trojku - 45:30.

Šehović trojka iz ugla - 42:30.

Igra Budućnosti se raspala u drugoj četvrtini.

Ramenom ili glavom je slučajno ubacio loptu kroz obruč, zatim ukradena lopta i polaganje Markovića - 38:24.

Još jedna trojka Stefana Markovića, deset razlike za Himki - 34:24.

Another assist for @Shved23 as Thomas finishes off the alley-oop!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0vXcqxAJkF