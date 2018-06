Poraz za kraj: Slovenija bolja od Crne Gore u posljednjem prijateljskom meču

Crnogorski fudbaleri su izgubili u prijateljskom meču protiv Slovenije.

Pod Goricom je bilo 2:0 za goste, pa "sokoli" ni nakon četiri i po godine ne znaju za pobjedu u pripremnoj utakmici (savladali su Ganu u martu 2014).

Tako će i ostati, s obzirom da prijateljski dueli odlaze u istoriju.

Bezjak je u prvom poluvremenu donio prednost Sloveniji iz penala koji je skrivio Kopitović, a Zajc je u finišu meča postavio konačan rezultat nakon kontranapada.

Meč sa Slovenijom će se pamtiti i po debitantu u dresu Crne Gore - u drugom poluvremenu je šansu dobio defanzivac Miloš Bakrač.

TOK MEČA

Kraj utakmice - Crna Gora je poražena od Slovenije.

Počela je sudijska nadoknada, igraće se još tri minuta.

Boljević je ušao umjesto Mugoše, a onda i Kajević umjesto Jankovića.

83. minut - Pokušao je Janković slabijom desnom nogom sa ivice kaznenog prostora.

79. minut - Sada je 2:0 za Sloveniju! Pogodio je Zajc poslije asistencije Črnigoja. Kazna za promašaje Mugoše i Bećiraja nije mogla da bude surovija.

76. minut - Najbolja šansa za Crnu Goru! Prvo je Mugoša pogodio stativu, onda su Bećiraj, pa Bakrač promašili nemoguće, prije nego je Belec uhvatio loptu.

Debi Miloša Bakrača u nacionalnom timu - zamijenio je Simića.

Još 20 minuta do kraja meča, Slovenija vodi, a Crna Gora stihijski pokušava da zagospodari terenom. Do sada to nije uspjela.

Izašao je Jovović, šansu je dobio Đorđević. Na terenu je i Hakšabanović umjesto Mirkovića.

59. minut - Prilika za Crnu Goru. Vešović je odlično prošao po lijevoj strani, pokušao je ad asistira Bećiraju, ali se Slovenija odbranila.

Opet mijenjaju Slovenci. Umjesto Kurtića u igri je Dervišević od 56. minuta.

55. minut - Prva izmjena Tumbakovića. Kosović je napustio igru, na terenu je sada Lončar.

Janković je izveo korner, a Jovović probao da ugrozi Beleca.

Počelo je drugo poluvrijeme. Dvije izmjene u timu Slovenije - Stojanović je zamijenio Mileca, a Šporar je ušao umjesto Matavža.

POLUVRIJEME: Crna Gora gubi nakon prvih 45 minuta protiv Slovenije. Jedini pogodak postigao je Bezjak iz penala u 39. minutu nakon što je Kopitović faulirao Zajca.

Slovenija je opet bila opasna. Bezjak je šutirao sa 25 metara.

0:1 - Vodi Slovenija od 39. minuta. Bezjak je sa 11 metara pogodio mrežu Mijatovića.

Penal za Sloveniju - Kopitović je neoprezno faulirao Zajca.

38. minut - Janković je izveo slobodan udarac, a Simić glavom šutirao visoko preko gola.

31. minut - Bećiraj je zatresao mrežu Slovenije, ali je gol poništen zbog igranja rukom. Snimak je pokazao da je odluka arbitra bila ispravna.

Pola sata igre. Nema golova, spor ritam meča.

29. minut - Jovović je prošao po lijevoj strani, tražio napadače u sredini, ali su i Bećiraj i Mugoša bili daleko od lopte.

19. minut - Na drugoj strani je sa skoro 40 metara probao Kurtić, ali daleko od gola Mijatovića.

12. minut - Slovenci su izgubili loptu na 25 metara od svog gola. Kosović je proigrao Mugošu, a ovaj šutirao pravo u Beleca.

Deset minuta igre - bez šuta, bez ijednog uzbuđenja na obje strane.

Počeo je meč pod Goricom preko oko 3.500 gledalaca, nema uzbuđenja nakon pet minuta igre.

Fudbalska reprezentacija Crne Gore od 20.15 časova dočekuje Sloveniju u posljednjem prijateljskom meču.

Selektor Ljubiša Tumbaković je za taj meč izabrao sljedećih 11 igrača: Mijatović, Marušić, Simić, Kopitović, Vešović, Kosović, Mirković, Janković, Jovović, Bećiraj, Mugoša.

Crna Gora je u ponedjeljak igrala neriješeno protiv Bosne i Hercegovine, a Tumbaković je u odnosu na tu utakmicu napravio dvije izmjene.

Nema Filipa Stojkovića i golmana Danijela Petkovića, sada su umjesto njih u sastavu Vladimir Jovović i Milan Mijatović.

Za Sloveniju će igrati: Belec, Jokič, Mevlja, Blažić, Milec, Krhin, Kurtić, Zajc, Verbič, Matavž, Bezjak.

