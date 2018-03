Portland nastavlja sa pobjedama, 99. tripl-dabl Vestbruka

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić pružio je sjajnu partiju i bio je uz Demijena Lilarda najzaslužniji za pobjedu Portlanda nad Majamijem 115:99.

Nurkić je za 31 minut na parketu postigao 27 poena uz 16 skokova, tri asistencije i tri blokade, dok je Lilard postigao 32 poena, uz deset asistencija i pet skokova.

Ovo je Portlandu bila deseta pobjeda u nizu.

Portland keeps it rolling!@trailblazers win their 10th straight contest, topping the @MiamiHEAT 115-99 at home behind 32 PTS, 10 AST, 5 REB, 7 3PM from Damian Lillard!



Nurkic: 27 PTS, 16 REB#RipCity pic.twitter.com/KcCbOjLcgp