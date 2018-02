Posljednji sati Antonija Kontea u Čelsiju?

Antonio Konte vjerovatno broji posljednje dane na klupi Čelsija, a možda neće ni dočekati narednu utakmicu.

Čelsi je sinoć doživio katastrofu na gostovanju Votfordu (4:1), i plasman u Ligu šampiona mu polako izmiče.

Italijanski trener sinoć nije želio da govori mnogo o svojoj budućnosti.

Is Conte's time at Chelsea coming to an end? WATCH: https://t.co/88mJOYy4Cy pic.twitter.com/ionpx3PHP6