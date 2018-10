Posrnula Cedevita vraća sjajnog beka da je izvuče iz krize

Cedevita je sa maksimalnim ambicijama krenula u sezonu ABA lige, a nakon četiri kola ima samo jednu pobjedu.

Izgubila je od Partizana, Mege i Cibone, skupi i ambiciozni projekat, na čijem je čelu trener Sito Alonso mogao bi da se raspadne već na početku...

Zagrebački klub neće odustati tako lako, pa će izgleda odmah krenuti u rekonstrukciju tima.

Jacob Pullen is close to returning to KK Cedevita Zagreb, a source told Sportando.

Elgin Cook and Josh Maggette are on the exit doors, per sources