Povratak poslije šest mjeseci: Španac testira Đokovića

Novak Đoković se sjutra vraća na teren poslije šest mjeseci pauze.

Oko 16 sati počeće njegov meč sa Špancem Robertom Bautistom-Agutom, na egzibicionom turniru u Abu Dabiju.

Srpski teniser, trenutno 12. igrač svijeta, pred povratak je najavio da ponovo želi da bude svjetski broj jedan, da osvaja Grend slemove, naglasivši da će još dugo igrati tenis.

"Ne želim da postavljam granice. Zašto bismo vjerovali da kada napunite 30 godina više nećete biti na vrhuncu... Ko to kaže? Džimi Konors je sa 40 igrao polufinale US opena, Federer osvaja Grend slemove sa toliko godina... Vjerujem da smo tvorci vlastite sudbine i da je naš put ono što mi želimo da bude. Za sada, ja sam srećan i zahvalan što imam porodicu i igram sport koji volim. U takvim situacijama mogu da sijam. Ako bih danas završio karijeru i pomislio da li sam zadovoljan ostvarenim, naravno da jesam. Ali ako me pitate je li to dovoljno, rekao bih da nije. Srećan sam zbog onog što sam ostvario, ali znajući da mogu više, nisam potpuno zadovoljan", kazao je Đoković.

