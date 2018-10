Predsjednik Mančester sitija konačno priznao: Željeli smo Mesija

Priča da je Mančester siti bio (i da je još) zainteresovan za Lea Mesija godinama su aktuelne u svijetu fudbala.

Da je bilo kontakata i želje sa jedne strane potvrđeno je danas.

Predsjednik Sitija Kaldun al Mubarak, milijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, učestvovao je danas na skupu posvećenom uticaju Premijer lige na fudbalski svijet, te na pitanje kojeg igrača je pokušao, a nije uspio da dovede, nakon premišljanja, odgovorio:

"Mesija".

Man City chairman Khaldoon Al Mubarak was asked: “Which player have you tried for but failed to sign?”



His answer: “Messi” pic.twitter.com/hczq3uwJYp