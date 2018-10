Predstavljamo rivale Budućnosti u Evroligi: PAO - Paskvalova zelena armija

Panatinaikos godinama ne pronalazi ono što želi, život poslije Željka Obradovića (otišao u junu 2012.) sve je samo ne jednostavan, ali grčki velikan čini sve da se vrati gdje mu je i mjesto - u vrh evropske košarke.

“Zeleni” iz Atine i u ovu evroligašku sezonu ulaze sa velikim ambicijama, a pokriće imaju u tome što nisu mnogo mijenjali tokom ljeta. Reklo bi se i da je trener Ćavi Paskval konačno skockao tim po svom ukusu...

Otišao je, istina, Kris Singlton, jedan od lidera prethodnih sezona, ali i dalje su tu jaka imena - Nik Kalates, Džejms Gist, Nikos Papas, Jan Vujukas, Met Lodžeski...

I novajlije su, makar se tako vjeruje, pojačanja u pravom smislu te riječi. Stigao je “rođeni poenter” Kit Lengford, na poziciji krila je Dešon Tomas, kojeg Paskval poznaje dobro iz perioda kada su sarađivali u

Barseloni, a reket bi trebalo da štiti bivši centar Partizana Stefon Lazme.

Kada se sve sabere, šestostruki evropski šampion je stvorio kompaktniji sastav nego što je to bio slučaj ranijih sezona u želji da se konačno umiješa u borbu za titulu. To mu je obaveza, jer navijači na najveći trofej čekaju još od 2011. godine, a koliko je PAO daleko od vrha govori i to da od sezone 2011/12. nije ni igrao na fajnl-foru.

Zanimljivo, nastup Panatinaikosa u Evroligi je u jednom momentu bio pod znakom pitanja, nakon što je u finišu prošle sezone vlasnik kluba kontroverzni Dimitris Janakopulosizjavio da izlazi iz elite i da ide u FIBA Ligu šampiona. Interesi, finansijski i sportski, na kraju su logično presudili, pa su “zeleni” i Evroliga nastavili ruku pod ruku.

Panatinaikos je u sva četiri međusobna duela bio bolji od Budućnosti, u sezonama 2001/02. i 2002/03. Prvi meč ove sezone je u “Morači” 2. novembra, dok je duel u Atini zakazan za 4. april 2019. kada se igra posljednje kolo.

