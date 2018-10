Presjednik saveza: Benzema završio sa nacionalnim timom

Predsjednik Fudbalskog saveza Francuske Noel Le Gre rekao je danas da se napadač Real Madrida Karim Benzema gotovo sigurno neće vratiti u reprezentaciju.

"Nemam ništa protiv Karima, oduvijek se dobro ponašao u državnom timu, ali mislim da je završio sa reprezentacijom, pogotovo što u posljednje vrijeme nije dovoljno spreman", rekao je Le Gre francuskim medijima.

Benzema je posljednji put za reprezentaciju igrao u oktobru 2015. godine, a u ponedjeljak se našao na listi od 30 kandidata za najboljeg fudbalera svijeta u izboru Frans fudbala.

Benzema nije u dobrim odnosima sa selektorom Didijeom Dešanom, koji ga nije zvao u tim otkako je fudbaler rekao da je selektor popustio pod pritiskom rasističkog dela Francuske, kada ga nije uvrstio u ekipu za Evropsko prvenstvo 2016. godine.

Takođe, Benzemi nije pomoglo ni to što se sumnjiči da je učestvovao u ucenjivanju privatnim video snimkom saigrača iz reprezentacije Matjea Valbuene. Presuda o tome trebalo bi da bude saopštena u novemrbu.

"Tri ili četiri godine se taj slučaj vuče. Trebalo je da se riješi ranije. Taj slučaj je svima otežao stvari", dodao je predsjednik Saveza.

Benzema je odigrao 81 utakmicu za reprezentaciju i postigao je 27 golova. On je putem Tvitera tražio od Le Grea da ga ostavi na miru.

"Gospodine Le Gre, zaboravite me i ostavite me na miru. Francuska je svjetski šampion i to je najvažnija stvar. Ostalo je beskorisno. Hvala", naveo je Benzema.

