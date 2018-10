Priča o momku kojeg je fudbal spasio od kriminala

Krajem 20. vijeka Kalćo je bio na vrhuncu - mnogi asovi zarađivali su platu na Apeninima, a tereni duž “čizme” bili su idealni za razvoj budućih zvijezda italijanskog fudbala. Jedna od njih zasijala je 18. decembra 1999, na stadionu “Sveti Nikola”, kada je Bari dočekao Inter.

Opijeni hladnim decembarskim vazduhom, navijači su čekali posljednji sudijski zvižduk. Nije bilo naznaka da će rezultat (1:1) biti promijenjen. A onda se u 88. minutu ukazao Antonio Kasano. Dijete Barija, rošavi tinejdžer, maestralno je primio jednu dugu loptu, izludio Blana i Panućija, kao da se poigrava sa vršnjacima u kraju i zatresao mrežu “nerazura”. Erupcija u italijanskoj luci i najava velike karijere.

Kasano je imao teško djetinjstvo - majka je radila dva posla da bi prehranila porodicu, koju je otac napustio. Fudbal je bio prilika da mladi Antontio krene pravim putem. O tome je pisao u autobiografiji “Sve ću vam reći”:

- Da se utakmica između Barija i Intera nije dogodila, vjerovatno bih danas bio kriminalac. Talenat i fudbal su me izbavili iz lošeg života.

U dresu “pjetlova” fudbalski zanat pekao je do 2001, a onda je za 30 miliona eura prešao u Romu, što je, do tada, bila najveća suma izdvojena za nekog tinejdžera. Prvu sezonu krunisao je titulom najboljeg mladog igrača u Seriji A, da bi potom na površinu isplivali zli duhovi, koji će ga pratiti tokom karijere.

Boravak u Rimu obilježili su sukobi sa trenerima - počelo je sa Fabiom Kapelom, a završilo se sa Lućanom Spaletijem.

Volio je da se raspravlja sa sudijama. U drugom meču finala Kupa 2003. protiv Milana dobio je crveni karton, nakon čega je gestikulirao ka arbitru sa dva podignuta prsta, aludirajući na đavolje rogove.

U sukob je došao i sa upravom oko novog ugovora. Čelnici Rome izgubili su strpljenje, pa je u januaru 2006. Fantantonio prodat madridskom Realu.

Dres “kraljevskog kluba” nije ga motivisao da pokaže raskošno fudbalsko umijeće. Veliki plejboj i gurman u Madridu je živio punim plućima.

- Bio sam zavisnik od seksa. Imao sam priliku da to radim svakog dana, jer bio sam Antonio Kasano, igrač Reala - pričao je mangup iz Barija, priznavši da je spavao sa preko 600 žena.

Zbog pretjeranog uživanja u hrani, zaradio je nadimak El Gordito - Debeljko. A kada je ljeta 2006. na klupu “galaktikosa” direktor Reala Peđa Mijatović ustoličio Fabija Kapela za novog trenera, bilo je jasno da od Kasanove karijere u Španiji nema ništa.

- Kapelo je lažan kao novac iz Monopola. Jednom me je poslao na zagrijavanje i nije me ubacio u igru. Poslije meča sam mu rekao da je go... i loš čovjek.

Don Fabio nije imao razumijevanja za Kasanove ispade. Iziritiran, skovao je termin “kasanata“ - riječ se odnosi na nepromišljene postupke fudbalera.

U Madridu je bilo mjesta samo za jednog, pa je Kasano otišao na pozajmicu u Sampdoriju, da oživi karijeru. I donekle je uspio. U tandemu sa Pacinijem predvodio je tim iz Ligurije do 4. mjesta u Seriji A 2010. Ali, “ludilo” ga nije napuštalo. Suze protiv Torina zbog žutog kartona i izostanka iz tima pred meč sa Romom, nasrtaji na sudije, odsustva sa klupskih svečanosti...

Sljedeća destinacija bio je Milan.

Tokom boravka u Gradu mode suočio se sa zdravstvenim problemima. U novembru 2011. doživio je blaži infarkt zbog srčane anomalije. Operacija je bila obavezna.

Fudbalu se vratio nekoliko mjeseci kasnije, ali je ubrzo razdužio opremu “rosonera“. Uslijedile su epizode u Interu, Parmi i ponovo Sampdoriji, da bi prošle godine potpisao za Veronu. Grad ljubavi napustio je poslije osam dana i prvi put objavio povlačenje. Iz penzije se vratio početkom ovog mjeseca - pokušao je u Virtus Entelji, ali nije izdržao. Uslijedilo je konačno zbogom fudbalu.

- Fudbal mi je toliko toga dao. Hvala navijačima, ali i onima koji me nijesu podržavali - poručio je Kasano.

Najtužnija stvar u životu je protraćen talenat, reći će Robert de Niro sinu u filmu “Priča iz Bronksa”. Antonio Kasano zna to dobro.

“Lipija bih najradije prebio“

Ispadi su obilježili Kasanovu karijeru u dresu Italije.

- Ne znam da li ima homoseksualaca u svlačionici, nadam se da ih nema. U svakom slučaju, to je njihov problem i nema veze sa mnom - rekao je uoči Evropskog prvenstva 2012.

Dres “azura” nosio je na Euru 2004. i 2008. Učestvovao je na Mundijalu u Brazilu 2014, ali ga nije bilo na spisku putnika za SP 2006. i 2010. Oba puta selektor je bio Marćelo Lipi.

- Lipija bih najradije prebio - pričao je Kasano 2010. godine.

