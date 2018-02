"Prihvatljiv" poraz Budućnosti u Zagrebu, Zvezdi se otvara prvo mjesto

Iako su na nepuna četiri minuta prije kraja hvatali dobar zalet za pobjedu, koja je, možda, mogla značiti i definitivno prvo mjesto za plej-of, košarkaši Budućnost Volija su, na kraju, poraženi u Zagrebu od Cedevite 76:71, pa će, ako Zvezda u nedjelju dobije FMP, prepustiti šampionu prvo mjesto na tabeli, na tri kola prije kraja.

