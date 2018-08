Probudio se iz kome poslije više od godinu: Mladi fudbaler dobio životnu bitku

Prije više od godinu, ugašena je karijera velikog talenta Ajaksa, a Abdelhak Nuri je od tada počeo borbu za život.

Nuri (20) se početkom jula 2017, srušio na teren tokom pripremne utakmice sa Verderom.

Doživio je ozbiljnu i trajnu povredu mozga, zbog srčane aritmije i nedostatka kiseonika.

Od tog dana, Api, kako su ga zvali saigrači i navijači, bio je u komi - do sinoć.

Njegova porodica je, naime, saopštila da se mladić probudio, da je razgovarao sa njima i da ih je prepoznao.

