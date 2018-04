Radonjić debitovao pobjedom: Navijači Bajerna se zahvalili Đorđeviću

Crnogorski košarkaški stručnjak Dejan Radonjić pobjedom je debitovao na klupi minhenskog Bajerna.

Bavarci su u 27. kolu domaćeg šampionata nakon velike borbe savladali Ulm (100:95).

Nihad Đedović bio je najbolji pojedinac u redovima Bajerna sa 20 poena. Pratili su ga Devin Buker 15, Vladimir Lučić 14 i Stefan Jović 12 poena.

DANKE.@fcb_basketball supporters thank coach Sasha Djordjevic fired by the club a few days ago pic.twitter.com/bEbTRkqOtY