Radonjić do kraja sezone u Bajernu, otvorena opcija i za narednu

Dejan Radonjić se dogovorio sa čelnicima Bajerna da preuzme ekipu do kraja sezone, sa mogućnošću da saradnja bude nastavljena i naredne.

To je javio novinar Dejvid Pik, koji ima dobre izvore u košarkaškim krugovima.

Source: Bayern Munich have hired Dejan Radonjic for the rest of the season with a mutual option to extend in 2018-19. He inherits Sasa Djordjevic, has a strong bond with former Crvena Zvezda troops Stefan Jovic and Maik Zirbes.