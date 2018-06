Radonjićev Bajern startovao porazom od Albe u finalnoj seriji

Bajern je kao najbolja eklipa regularnog dijela košarkaške Bundeslige počeo finalnu seriju na svom parketu, ali su izabranici Dejana Radonjića izgubili prednost igre pred svojom publikom. Alba iz Berlina je slavila u Minhenu nakon produžetka sa 106:95 (21:20, 26:17, 18:24, 23:25, 19:8).

Gosti iz Berlina su zahvaljujući seriji od 6:0 u posljednja dva minuta prvog poluvremena na odmor pošli sa osam koševa prednost. Bajern je odličnom igrom u trećoj spustio prednost a onda i poveo 69:68 na 7,50 minuta prije kraja.

Kada su Stefan Jović i Nihad Đedović vezali trojke i Bajern je došao do 75:70, činilo se da će Bavarci prelomiti utakmicu u svoju korist.

Gosti su, međutim, imali nezaustavljivog Litvanca Grigonisa koji je do 30 poena stigao sa samo dva promašaja (6-5 za tri poenaq) i 14-13 sa linije slobodnih bacanja). Promašaji Bartela i Luiića u posljednjih osam sekundi su Alba omogućili produžetak (87:87), a u njemu su se raspucali Saibu, Kliford i Sikma.

Grigonis je utakmicu završio sa 30 poena, a u regularnom dijelu uz njega je samo Baterfild bio dvocifren sa16 (do kraja meča 19), da bi do kraja Saibu došao do 14, a Kliford i Sikma su meč završili sa po 13 poena.

Kod domaćina je najefikasniji sa 18 poena bio Đedović, poen manje ubacio je Bartel, Jović je postigao 16, a po 13 Kaningem i Lučić.

"Alba je danas odigrala odlično. Trudili smo se da kontrolišeno reket, ali je njihova spoljna linija pogađala nevjerovatne šuteve za tri poena. Moramo da se vratimo i zadržimo visok nivo igre do kraja, jer smo naše šanse promašili u regularnom diejlu a u produžecima nismo postojali", kazao je Radonjić.

Druga utakmica finalne serije igra se u Berlinu 7. juna, dok je treći duel u Minhenu zakazan za 10. jun.

Finalna serija igra se do tri pobjede.

