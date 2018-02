Rajt: Venger je kao stari Ali ili debeli Ronaldo

Loše rezultate Arsenala pod palicom Arsena Vengera proslavljeni napadač "tobdžija" Ijan Rajt uporedio je sa zalaskom karijere Muhameda Alija i "debljanjem" brazilske fudbalske ikone Ronalda.

Nekada neprikosnoven u sjevernom Londonu, Francuz je do sada, po sve češćim reakcijama navijača, već trebalo da bude daleko od trenerske klupe na Emiratima.

Protesti navijača povodom loših partija kluba, za koje krive Vengera, obilježili su posljednjih par sezona, ali još jedan pehar osvajača FA Kupa donio mu je prošlog ljeta novi dvogodišnji ugovor.

Rajt, klupska legenda, smatra da Venger jednostavno "ne zna kada je vrijeme da ode". Prisjetio se njihovog razgovora tokom finala Svjetskog prvenstva u Brazilu 2014. godine.

"On je tako fascinantan čovjek za razgovor. Kazao mi je tada da shvata da iza svih mojih kritika stoje dobre namjere", kazao je Rajt za Sandej tajms. "Ipak, gledati ga sad je kao gledati Muhameda Alija protiv Lerija Holmsa, ili gledati Ronalda kada se udebljao - svjedočite sunovratu velikana".

Problem je, smatra Rajt, što u Vengerovom "ćošku" ne postoji niko ko će "baciti peškir u ring".

Baš kao Ali i Ronaldo, Venger je ponosan čovjek koji vjeruje da će se dani slave vratiti.

Venger ovog vikenda ima priliku da osvoji još jedan trofej u Karabao kupu protiv Gvardiolinog Mančester sitija na Vembliju, i u nedavnom intervjuu je naglasio da ne želi da napusti klupu prije isteka ugovora 2019. godine.

"Uvijek sam poštovao svoje ugovore. Podsjetiću vas, odbio sam najveće klubove na svijetu da bih to učinio, tako da je to nešto čemu uvijek težim. Ipak, takođe moramo prihvatiti da ne znamo šta budućnost može donijeti, ali za mene je budućnost trenutno osvojiti naredni meč", poručio je on.

