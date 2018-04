Raković i Maksimović bez pobjede u Rabatu

Crnogorske karate reprezentativke, Marina Raković i Jelena Maksimović, u prvom kolu završile su nastup na turniru Premijer lige u Rabatu.

Raković je u kategoriji do 68 kilograma poražena od Njemice Johane Kner 4:0. Maksimović je na startu takmičenja u kategoriji do 61 kilogram izgubila od Nine Rađenović iz Švajcarske 3:0.

U repasažu kategorije do 67 kilograma juče je zaustavljen Mario Hodžić.

On je u prvom kolu kategorije do 67 kilograma pobijedio Grka Dionisosa Ksenosa 2:0, a u drugom Vinisiusa Figeiru, zahvaljujući pravilu da se kod neriješenog rezultata (2:2) za pobjednika proglašava borac koji je prvi osvojio poen.

U trećem kolu izgubio je od Alija Elšavija iz Egipta 1:0, koji je plasmanom u finale crnogorskog karatistu povukao u repasaž.

Na startu borbe za bronzanu medalju poražen je od Turala Agalarzadea iz Azerbejdžana 1:0.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)