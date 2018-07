Rame mi je bilo u očajnom stanju

Najtrofejniji crnogorski klub sjutra počinje pripreme za novu sezonu, ali na prozivci Dragana Adžića neće biti simbola ŽRK Budućnost, Milene Raičević.

Kapitenka „plavih” je prije saigračica počela da se sprema za svoju 12. sezonu u dresu Budućnosti, ali zbog nužde, a ne želje da sebi skrati odmor. Kada Podgoričanke u ponedjeljak „upale motore” u Kolašinu, ona će već brojati svoj deveti dan oporavka u holandskom Sitardu od povrede ramena desne, šuteske ruke.

"To rame sam odavno povrijedila i znalo je da me zaboli tokom sezone. U prvom dijelu prošle nisam mogla da dobacim do gola, ali nikad nisam šutirala bolje nego u drugom i mislila sam da su muke prošle. Ali, kad sam poslala nalaz doktorima, otkrilo se da je rame u očajnom stanju", kaže 28-godišnja Podgoričanka za „Vijesti”.

Predlagana joj je operacija, ali je ona htjela da je izbjegne. Soluciju je našla u Belgiji.

"Preporučen mi je doktor iz Belgije, koji je smatrao da su injekcije najbolje rješenje. Prvu sam primila 12. juna i u međuvremenu sam počela pomalo da vježbam. Sada je stanje dobro, a oporavak će trajati tri do četiri mjeseca. Dobila sam i poseban režim ishrane i nosila specijalno bure, jer se u tom položaju najbolje oporavlja rame. Imala sam više povreda - rupturu, istegnuće, ali i degenerativne promjene. Doktor koji me je pratio garantuje da će problem biti riješen sa injekcijama".

Milena Raičević sa specijalnim buretom Foto: Privatna arhiva

Nakon Belgije, Milena je otišla u Holandiju. Opet po preporuci, i to u grad koji je crnogorskim ljubiteljima sporta poznat po fudbalskom klubu Fortuna. Možda joj Sitard bude srećan.

"Ovdje rade djevojke sa naših prostora Maja i Tanja, koje su u Holandiji 12 godina. Oporavljaju holandske olimpijce i sve velike sportiste. Rečeno mi je da su najbolje za povredu kao što je moja, sigurna sam da nisam pogriješila što sam došla ovdje. Oporavak ide u odličnom pravcum ovdje sam od 22. jula i biću do 19. avgusta".

Kada ćeš se vratiti na teren?

"Još mi nisu date ikakve prognoze, plan je da budem spremna za Ligu šampiona. Vjerujem da ću biti, ali nigdje ne žurim. Bitno da rame bude kako bi trebalo, a najvažnije je da budem potpuno spremna za decembar, kada igramo Evropsko prvenstvo".

Šampionat u Francuskoj je veoma bitan, jer od njega počinju kvalifikacije za Olimpijske igre u Tokiju, koje su cilj „lavica”.

"Dovoljno je pomisliti na Olimpijske igre da znamo da moramo da napravimo iskorak u odnosu na Svjetsko prvenstvo. Mislim da možemo da igrame mnogo bolje nego na šampionatu svijeta, jer je tada promijenjen selektor, sa kojim se sada bolje poznajemo. To prvenstvo sve željno iščekujemo", naglasila je Raičevićeva.

Budućnost je ovog ljeta vratila Katarinu i Anđelu Bulatović, te Marinu Rajčić, što jasno govori da su ambicije veće nego prošle sezone, kada je Đer bio nepremostiva prepreka u četvrtfinalu.

"Lani smo postigle maksimum sa ekipom koju smo imale, jer je većini igračica to bila prva sezona u kojoj su bile prvi izbor. Prezadovoljna sam onim što smo uradile, ali povratkom iskusnih igračica možemo i moramo mnogo više nego prošle sezone", bez dileme je djevojka koja je u prvom timu debitovala još 2007. godine i osvojila dvije Lige šampiona, Kup pobjednika kupova...

