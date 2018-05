Ramos: Ispisali smo istoriju, sada želimo da postanemo legende

Real je ponovo u finalu, 26. maja napašće treću uzastopnu, a ukupno 13. titulu prvaka Evrope.

Uz mnogo sreće, muke i patnje, šampion je stigao do Kijeva, nakon dramatičnih 2:2 protiv Bajerna u revanšu u Madridu. U prvom meču u Minhenu bilo je 2:1 za Real.

"Bajern nije tim, to je timčina. Patili smo mnogo, borili smo se za finale... Uspjeli smo, mislim da smo zaslužili kada se sve sabere", rekao je Serhio Ramos, kapiten Reala.

Real kad dođe do finala obično ne gubi...

"To je taj šampionski DNK. Mi smo Real, mi se ne zadovoljavamo finalem, mi želimo da osvajamo", kazao je Ramos, koji je nakon meča na društvenim mrežama ostavio poruku:

"Ponovo smo ispisali istoriju, sada želimo da postanemo legende".

Hemos hecho historia.

Ahora queremos ser leyenda.

We wrote history again.

Now we want to become legends.#APorLa13 #HalaMadrid pic.twitter.com/LbakCmBwTp