Ramos poželio Salahu brz oporavak: Budućnost te čeka

Serhio Ramos poželio je brz oporavak Mohamedu Salahu.

Kapiten Reala sinoć je u finalu Lige šampiona, "džudo zahvatom" oborio Salaha na zemlju, a Egipćanin prilikom pada povrijedio rame.

Navijači Liverpula smatraju da povreda nije došla slučajno, i vjerovatno im neće mnogo značiti ove riječi:

“Fudbal vam nekada pokaže svoje najljepše lice, a nekada i ono najružnije. Brz oporavak, Salah. Budućnost je pred tobom. Na kraju, svi smo mi profesionalci”, napisao je Ramos na Tviteru.

El fútbol te enseña la cara más dulce a veces y la más amarga otras. Ante todo somos compañeros. Pronta recuperación, Salah. El futuro te espera.||Sometimes football shows you it's good side and other times the bad. Above all, we are fellow pros. #GetWellSoon @MoSalah