Rasplet: Real dobio zvaničnu ponudu Juventusa za Kristijana Ronalda

Real je dobio zvaničnu ponudu Juventusa za Kristijana Ronalda, javlja "Ska jsports".

Riječ je o ponudi vrijednoj oko 100 miliona eura i čelnici Reala je trenutno razmatraju.

SKY SOURCES: Real Madrid considering offer in region of £88m from Juventus for Cristiano Ronaldo. #SSN pic.twitter.com/k8RJfCyv5n