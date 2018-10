RASTU TENZIJE Mekgregor: Razmazaću ga po oktagonu; Nurmagomedov: Kada alkoholičar nešto kaže

Još samo pet dana ostalo je do spektakla godine u UFC.

Za titulu apsoloutnog šampiona u lakoj kategoriji UFC boriće se Konor Makgregor i aktuelni šampion Habib Nurmagomedov.

Kao i uvijek, Irac pred svoje borbe izlazi u medije sa dosta provokacija i prozivanja svojih protivnika, a uzdizanja sebe.

"Razmazaću ga po oktagonu! Prebiću ga, rasturiće se na komade i raspasti, smrviti! Radi kao početnik i neće moći da se nosi sa mnom. Cijelog života išao sam na UFC titule, mnogo sam ih osvajao, ali su mi ih i oduzimali. A sada sam još gladniji za pobjedama. Vratio sam se da pokažem ko je pravi kralj!", rekao je Makgregor.

Uputio je salvu uvreda na račun Habiba, na koje je Rus pokušao ostati smiren, ali je ipak odgovorio, umjerenije nego su to bile uvrede Irca.

"Može on da kaže šta hoće... Kada alkoholičar nešto kaže, ostali ne obraćaju pažnju, tako da me nije briga za njegove uvrede. Želi da me unervozi i to je sve dio igre. Naravno, pomalo sam ljut ali moram kontrolisati emocije. Zamislite, na konferenciji za štampu je izgledao pijan!? To je zaista nevjerovatno jer kako će se boriti ako koristi narkotike i viski?! Kako on misli da izdrži sa mnom 25 minuta? Nije ti to boks druže, ja ću biti tamo sve vrijeme. Ovo nije bitka na distanci kao što je radio protiv Nejta Dijaza, ovo će biti mnogo drugačije", odgovorio je Habib.

Meč je zakazan za noć između subote i nedjelje u Las Vegasu.

