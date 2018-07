Real demantuje da je našao zamjenu za Ronalda

Kristijano Ronaldo će, po svemu sudeći, nakon devet godina napustiti Real, svjetski mediji juče su javili da je Juventus njegov naredni klub, a danas se postavlja pitanje - koga će Real dovesti umjesto Portugalca, ko je novi "galaktiko"?

Francuski novinar Baptist Ripar, koji je, nedavno, najavio transfer Lemara u Atletiko i da će Grizman produžiti ugovor sa "kolćonerosima", tvrdi da će Kilijan Mbape odmah po završetku Mundijala doći u Real.

Navodno, PSŽ je pristao da proda 19-godišnjeg asa za 272 miliona eura!

English 🇬🇧: Real Madrid has agreed a 272M € deal for Mbappé. They will pay the transfer in 4 payments.