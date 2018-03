Real i Juve u četvrtfinalu, engleski derbi, dobar žrijeb za Barsu i Bajern

U Nionu je danas obavljen žrijeb četvrtfinala Lige šampiona.

Real Madrid i Juventus prošle godine igrali su u finalu, kuglice su ih sada spojile mnogo ranije.

"Kraljevski" klub je bio dominantan u finalu 2017. godine - 4:1, ali je Juventus slavio u posljednja četiri međusobna dvoboja, uključujući i polufinale u sezoni 2014/15.

Tradicija i trofeji čine ovaj par derbijem druge eliminacione faze, ali će i meč između dva najatraktivnija engleska kluba - Mančester sitija i Liverpula - izazvati euforiju među ljubiteljima fudbala.

Biće to njihov prvi duel na evropskoj sceni, a Liverpul je oba puta eliminisao Siti, kada su se sastali u dva meča u domaćim takmičenjima - oba puta u Liga kupu, 2011/12 i 1980/81.

5 – Jurgen Klopp has beaten Pep Guardiola on five different occasions in all competitions; more than any other manager. Flattened. pic.twitter.com/IA5UVmza7Z