Real pobijedio Barselonu u borbi za novog brazilskog vunderkinda

Rodrigo ima samo 17 godina, novi je brazilski talenat, a budući igrač Reala.

"Marka" javlja da je madridski klub dogovorio sve sa napadačem Santosa, te da će platiti otkupnu klauzulu od 45 miliona eura.

Rodrigo je odigrao samo 11 mečeva u seniorskoj konkurenciji i postigao pet golova.

On će ostati u Santosu sigurno do januara, kada postaje punoljetan, a možda i do narednog ljeta.

Takav transfer Real je napravio prošle godine sa Vinisijusom Žuniorom, talentom Flamenga, koji će 12. jula napuniti 18 godina i zvanično postati igrač Reala.

Španski mediji javljaju da je za Rodriga bila zainteresovana i Barselona.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)