Real pokazao klasu i da se Evropa ne osvaja preko noći: Srušen projekat PSŽ-a

Real je, kao prošle sezone Barselona, pokazala da se projekat osvajanja Evrope ne može ostvariti preko noći - dvostruki uzastopni šampion i drugi put je savladao Pari sen Žermen, još lakše nego u Madridu, i na briljantan način izborio plasman među osam najboljih.

Golovima Ronalda i Kazemira, Real je slavio u Parizu 2:1. Gol za PSŽ, za 1:1, postigao je Kavani, u trenucima kada je njegov tim imao igrača manje, zbog isključenja Veratija.

Tim Zinedina Zidana, iako bez Modrića i Krosa, kontrolisao je sve na terenu, od prvog do posljednjeg minuta, u velikom stilu pokazao kako se igraju velike utakmice. Pobjeda je mogla da bude i ubjedljivija, dva puta su gosti pogađali stativu..

Šta bi bilo da je igrao Nejmar - to je pitanje na koje odgovora neće biti, ali se čini da je razlika između dva tima, ipak, velika, u svakom slučaju.

U drugom meču Liverpul i Porto su igrali 0:0, a "redsi" su u prvoj utakmici, pobjedom 5:0, završili posao.

83. minut - moglo je odmah da bude 3:1, Lukas Vaskes je pogodio stativu.

81. minut - sve je gotovo,kratko je trajala nada PSŽ-a. Real vodi 2:1, nakon konfuzne reakcije odbrane, Kazemiro je šutirao, lopta zakačila Markinjoša i prevarila Areolu.

71. minut - neočekivano, PSŽ je izjednačio. Prva greška odbrane Reala, karambol pred golom, lopta je bukvalno udarila u Edinsona Kavanija i završila u mreži.

69. minut - šansa za 2:0, Marko Asensio je tukao sa ivice šesnaesterca, zakačila je lopta stativu.

66. minut - PSŽ je pred ambisom. Marko Verati je izgubio kontrolu, dobio drugi žuti karton, zbog prigovora sudiji Felikus Brihu. PSŽ sa igračem manje.

PSŽ-u su potrebna tri gola samo za produžetke.

51. minut - Ronaldoooo!!! Real vodi u Parizu. Greška Danija Alvesa, Marko Asensio za Lukasa Vaskesa, centaršut sa lijeve strane, a na drugoj stativi je bio Realov bombarder - 12. gol u Ligi šampiona ove sezone.

Na Parku prinčeva bakljada domaćih navijača i kratki prekid meča.

Počela su druga poluvremena.

Nakon prvih 45 minuta nema golova u Parizu.

PSŽ je krenuo energično, ali su klasa, mirnoća i iskustvo Reala brzo došli do izražaja. Gosti su umirili rivala, a dva puta zaprijetili, preko Ramosa i Benzeme. Oba puta odličan je bio Areola. Tek u finišu je domaćin bio u opasnoj zoni, Navas je zaustavio Mbapea.

U Liverpulu nema golova, ali tamo je sve poznato...

40. minut - konačno konkretniji PSŽ, oba puta po desnoj strani.

Mbape je bio u dobroj poziciji, ali je Navas bio siguran, a odbrana Reala intervenisala na odbijenu loptu. Mogao je Mbape da vrati na peterac, gdje je bio Kavani.

38. minut - velika šansa za Real - Benzema je pobjegao po lijevoj strani, iskosa pokušao da savlada Areolu, još jedna sjajna intervencija golmana domaćih.

Na Enfildu je sve poznato, jer Liverpul ima 5:0 iz Porta. Domaćin je u 31. minutu mogao da povede, ali je Sadio Mane pogodio stativu.

Dobar ritam meča u Parizu, ali gosti kontrolišu sve, pa i sredinu terena, iako nema Krosa i Modrića...

18. minut - prvo veliko uzbuđenje i to pred golom PSŽ-a. Korner, a tu je Serhio Ramos najopasniji. Šutirao je nogom, Areola sjajno odbranio.

Real se oslobodio početnog presinga domaćina, opasan je šampion iz kontri, "sveci" moraju da budu maksimalno oprezni, a moraju i da daju golove.

Energičan početak PSŽ-a, sjajna atmosfera na "Parku prinčeva", odbrana Reala pod pritiskom...

Počeli su mečevi, i to odavanjem počasti Davideu Astoriju.

Fudbaleri Pari sen Žermena žele da uđu u elitno društvo, da pokažu da im je mjesto među najvećima, a to će uraditi ako večeras svrgnu sa trona dvostrukog prvaka.

PSŽ dočekuje Real, koji je u Pariz donio dva gola prednosti iz Madrida 3:1.

"Sveci" će korak dalje u novijoj istoriji pokušati da napave bez Nejmara.

