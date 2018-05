Real u finalu, Bajern pobijedio sam sebe

Real je u finalu Lige šampiona, treću godinu zaredom, četvrti put u posljednjih pet sezona. Bajern može da žali i da se pita kako je izgubio dvomeč u kome je pokazao mnogo više od aktuelnog šampiona.

Revanš u Madridu završen je 2:2, Real je očajnički odbranio pobjedu iz Minhena 2:1.

Real može da zahvali svom golmanu Navasu na sjajnim odbranama, ali i golmanu Bajerna Ulrajhu, koji je početkom drugog poluvremena napravio neoprostivu grešku i poklonio gol Benzemi za 2:1.

Gosti su poveli preko Kimiha, Benzema preokrenuo, Hames Rodriges izjednačio, a Real u finišu preživio pakao.

Tok meča

Kakav pritisak Bajerna u finišu. Humels pored gola.

Teška odluka Hajnkesa, izbacio je Hamesa, uveo Havija Martinesa.

79. minut - još jedna odbtana Navasa, nakon šuta Milera glavom. Opsada Bajerna, visi gol Reala...

Toliso je izašao, ušao Vagner, drugi napadač, jedini koji je bio na klupi.

74. minut - Navas je spasio Real - briljantna intervencija nakon šuta Tolisoa. Ovo je možda bila meč lopta za Bavarce.

Bajern nema širok izbor na klupi, jer su povrijeđeni Roben, Vidal, Koman...

Dvije izmjene u Realu - Bejl umjesto Benzeme, Kazemiro umjesto Kovačića.

63. minut - Bajern se vratio - 2:2, Hames Rodriges je pogodio i izvinio se navijačima Reala. Kolumbijac je otvorio utakmicu.

Bajern je reagovao nakon šoka, ponovo je igra na polovini Reala, ali gostima su potrebna dva gola...

Mogao je Ronaldo da riješi sve, ali je šutirao preko gola iz dobre situacije.

Opasan šut Alabe, odbrana Navasa, ima li Bajern snage da se vrati nakon šokantnog gola.

47. minut - nevjerovatan gol Reala, kakav kiks golmana Ulrajha, koji nije znao šta da radi, kada mu je Toliso vratio loptu. Benzema je samo ubacio u mrežu.

Real - Bajern 1:1, nakon prvih 45 minuta revanša.

Bajern je poveo u 3. minutu, preko Kimiha, izjednačio je Benzema osam minuta kasnije. Gosti vjeruju da mogu da dostignu zaostatak iz Minhena, imali su veliku šansu, preko Levandovskog i Hamesa.

U drugom poluvremenu je sve moguće.

39. minut - Ronaldo prvi put u pravoj akciji, stvorio je prostor za šut lijevom nogom, u bliži ugao. Brani Ulrajh.

33. minut - velika šansa za Bajern. Udarac Levandovskog zaustavio je Navas, na loptu zatim natrčali Miler, pa Hames Rodriges, koji ju je poslao preko prečke.

28. minut - pravi napad Reala. Marselo je ostao sam na lijevoj strani, ušao na desetak metara od gola, a umjesto da vrati Ronaldu, pokušao da ubaci loptu u peterac.

Ponovo je Bajern opasan, posebno po lijevoj strani, gdje Alaba pravi mnogo problema. Dvije opasne situacije u šesnaestercu Reala, šampion je preživio nalete...

Gol Benzeme umirio je goste, okrenuo ritam meča na stranu Reala, ali Bajern, u svakom slučaju, mora da postigne najmanje dva gola...

28 - Karim Benzema's equaliser ended a move of 28 completed passes by Real Madrid - only Lucas Digne's goal for Barcelona against Olympiakos (29) has featured more in the Champions League this season. Expression. pic.twitter.com/Dl9i7o6QI1