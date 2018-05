Realova imperija: Dva poklona i jedno remek djelo za treću uzastopnu titulu

Real Zinedina Zidana je najdominantniji tim u modernoj istoriji fudbala - "kraljevski klub" tri puta zaredom osvojio je Ligu šampiona, što je posljednji put uradio Bajern, od 1974. do 1976. godine.

Real je zahvaljujući golmanu Lorisu Karijusu i njegove dvije amaterske greške na najvećoj sceni, te majstoriji Gareta Bejla, koji je postigao jedan od najljepših golova u istoriji ovog takmičenja, savladao Liverpul u finalu u Kijevu 3:1.

Gol za Liverpul, izjednačujući, postigao je Sadio Mane.

Pored tri nesvakidašnja gola Reala, meč je obilježila i povreda Mohameda Salaha, koji je u 32. minutu izašao iz igre. Sa njim na terenu Liverpul je bio opasan i hrabar, bez njega prilično bezopasan...

Bez najboljeg igrača i strijelca, Klopov tim se hrabro borio, ali su presudile dvije ogromne, neoprostive greške njemačkog golmana...

Tok meča

84. minutu - drugi poklon Karijusa, dva nevjerovatna kiksa golmana Liverpula - Bejlu se pripisuje pogodak, jer je šutirao sa skoro 40 metara, a Karijus sproveo loptu u mrežu.

Emre Džan na terenu, umjesto Milnera. Džan odavno nije igrao, tek se oporavio od povrede, nema veliki izbor Klop na klupi...

Sada je Karijus održao svoj tim u igri, sjajnom odbranom - šutirao je Benzema.

Ronaldo je mogao da riješi meč, ali je Robertson klizećim startom spriječio Portugalca.

70. minut - Sadio Mane je sjajno šutirao po zemlji sa 20-ak metara - lopta je pogodila stativu. Ne predaje se Liverpul.

64. minut - kakav gol Bejla, kakva majstorija Velšanina u prvom kontaktu sa loptom. Makazice sa 13-14 metara, lopta je završila u desnom uglu.

Izmjena u Realu - Bejl umjesto Iska. Zidan na klupi ima i dva reprezentativca Španije, Marka Asensija i Lukasa Vaskesa.

56. minut - Sadio Mane - 1:1. Korner, sjajan skok Lovrena, koji je glavom ubacio loptu na peterac, gdje je Mane bio brži od svih. Kakva reakcija Liverpula nakon skandalozno primljenog gola.

51. minut - da li je moguće da se u finalu Lige šampiona primi ovakav gol. Karijus je uhvatio loptu, pokušao da je proslijedi na stranu, a Benzema podmetnuo nogu i poslao je u mrežu...

48. minut - prečka Iska, kakva šansa za Real. Greška Liverpulove odbrane, Isko je ostao sam u šesnaestercu, prebacio Karijusa, ali nije imao sreće...

Počelo je drugo poluvrijeme.

Dok je Egipćanin bio na terenu, Liverpul agresivan, brz i samouvjeren, sa mnogo opasnih situacija pred golom Navasa. Kada je Salah izašao zbog povrede, "redsi" su se izgubili na terenu., Real počeo da djeluje sigurno sa loptom u nogama, a u finišu poluvremena mogao i da povede - Karijus je sjajno zaustavio šut Ronalda glavom sa peterca.

Nema golova u Kijevu, u finalu koje se može podijeliti na dva dijela - do i od povrede Mohameda Salaha.

Kraj poluvremena.

Opasan šut Benzeme sa 20-ak metara, pored gola.

Očekivano, nakon izlaska Salaha, Liverpul je izgubio sigurnost i samopouzdanje, nije više tako agresivan, bezopasan je. Real, s druge strane, sve sigurniji i bliži golu.

43. minut - kakva šansa za Real - Ronaldo je tukao glavom, Karijus maestralno odbranio, a Benzema iz ofsajda pogodio gol. I Ronaldo je bio u ofsajdu, ali pomoćni sudija to nije vidio.

Plače sada i Karvahal, i on mora da izađe iz igre, a mijenja ga Naćo.

Šok za Liverpul, za Klopa, navijače, igrače - Mo Salah u suzama izlazi sa terena, kraj utakmice za vihornog Egipćanina! Lalana ga je zamijenio...

Prilično grubo i "bezobrazno" Ramos je oborio Salaha, sigurno nije imao namjeru da ga povrijedi, ali je do kraja držao ruku napadaču Liverpula, koji je tako izgubio oslonac...

Kakav strah za navijače Liverpula - Ramos je oborio Salaha, Mažić nije sudio faul, a kapiten Reala pao na Egipćanina.

Rame je u pitanju, ali se Mo vratio...

23. minut - sjajna šansa za Liverpul. Probio je Robertson po lijevoj strani, Firminov šut blokiran, a na kraju je Aleksander-Arnold tukao iskosa sa desne strane - sjajna odbrana Navasa.

Chances created in the #UCLFinal2018 first 20 minutes: Liverpool (5) Real Madrid (1) A positive start for the Reds. 🔴 pic.twitter.com/SeA2XrQwmX

16. minut - šansa za Real. Pobjegao je Ronaldo po desnoj strani, ušao u šesnaesterac, tukao snažno, ali preko prečke. Nije bilo daleko...

Čak četiri potencijalno opasna šuta igrača Liverpula blokirali su fudbaleri Reala. "Redsi" su veoma, veoma opasni kada dođu u posljednji trećinu terena, visoko izlaze i bekovi, Real se, međutim, za sada brani...

Prvi šut Reala - uputio ga je Marselo sa 25 metara, daleko od gola...

Odličan početak Klopovog tima...

Liverpul je pokazao kako je opasan, sjajna lopta Firmina ka Maneu, u posljednji čas su intervenisali Navas i štoperi Reala.

Real ima mnogo iskustva u ovakvim mečevima, ovo je za gotovo sve igrače treće vezano finale, njihova namjera je da uspore ritam utakmice...

Dobar, energičan početak meča, Liverpul dva puta u opasnoj zoni, ali Realova odbrana je odbila napade...

Počelo je finale Lige šampiona.

Sve je spremno za veliko finale, koje će suditi Milorad Mažić.

I Kristijano Ronaldo je pred istorijom, mogao bi da postane prvi igrač sa pet titula prvaka Evrope.

Zinedin Zidan je trener samo dvije i po godine, od januara 2016, a već može da uđe u istoriju fudbala.

Samo dva čovjeka osvajala su tri titule prvaka Evrope, Bob Pejsli sa Liverpulom i Karlo Anćeloti, sa Milanom i Realom.

Zinédine Zidane can join Bob Paisley (Liverpool 3) and Carlo Ancelotti (AC Milan 2, Real Madrid 1) as only managers to have won the CC/CL three times. #UCLFinal