Repeša: Budućnost nije korektna, zateže oko Gordića

Selektor Bosne i Hercegovine Jasmin Repeša imao je šta da poruči KK Budućnost Voli, sve zbog slučaja "Nemanja Gordić".

Plejmejker "plavih" izgleda neće zaigrati za "zmajeve" u septembarskim kvalifikacionim mečevima za Mundobasket protiv Finske i Češke, jer ga klub ne pušta.

Repeša je odluku Budućnosti "da zateže" nazvao - nekorektnom.

"Problem sa Gordićem je ponovo aktuelan, jer Budućnost zateže oko njegovog puštanja. Mislim da je od Budućnosti to jako nekorektno, jer pušta domaće igrače da igraju u reprezentaciji, a Gordiću ne dozvoljava", rekao je Repeša.

Bivši trener Armani Milana i Cedevite je nedavno preuzeo BiH pošto se Duško Vujošević zbog problema sa zdravljem povukao s mjesta selektora.

"Zamjenu za Gordića nemamo, jer je 3. septembra istekao rok za prijavu igrača za ovaj kvalifikacioni ciklus. I da se pojavi neko ime koje bi ga moglo zamijeniti, ne bismo mogli da ga prijavimo. Da se radi o bilo kojoj drugoj poziciji, možda bi nam bilo lakše naći zamjenu, ali pozicija "jedinice" je veoma osjetljiva", istakao je Repeša.

Gordić se početkom ljeta nije odazvao pozivu u nacionalni tim, a Vujošević je tada javno rekao razlog koji nije košarkaški.

"Imao je obećanje iz ovih fondova za srušene kuće u ratu, da će on dobiti dio da se obnovi njegova kuća u Mostaru, te da će Košarkaški savez urgirati da se to dogodi. Napravljen je i predugovor, trebalo je da se počne sa radovima, ali to nikad nije riješeno", istakao je Vujošević u junu uoči meča sa Francuskom u Tuzli.

