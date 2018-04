Reprezentativci ažurni na pripremama za EP

Seniorska karate reprezentacija Crne Gore u borbama odradila je trodnevne pripreme u nikšićkom sportskom centru Trim, saopšteno je iz Karate saveza.

Crnogorski karatisti pripremaju se za nastup na Evropskom prvenstvu (EP), koje će od 10. do 13. maja biti održano u Novom Sadu.

Selektor ženske reprezentacije Žarko Raković, kazao je da se u Nikšiću radilo naporno i kvalitetno.

“Na turnirima Premijer lige uvidjeli smo par propusta koje moramo popraviti. Do EP podići ćemo formu i ponovo konkurisati za medalju. Možemo do medalje u Novom Sadu, iako će biti nikada teže doći do nje. Siguran sam da ćemo dati sve od sebe da još jednom obradujemo Crnu Goru”, kazao je Raković.

On je naglasio da su se u klubu maksimalno posvetili trenzima i sve podredili šampionatu Evrope.

"Posvetili smo se maksimalno treninzima, angažovali smo kondicionog trenera. Snimamo svaki trening, kako bi mogli da vidimo gdje griješimo i šta treba da popravimo. Cilj je osvajanje medalja i sve mu je podređeno”, kazao je Raković.

Vršilac dužnosti selektora muške reprezentacije, Slobodan Vlahović kazao je da je u potpunosti zadovoljan odrađenim na pripremama u Nikšiću.

“Odličan utisak i dobra trenutna forma, uz to kad dodamo vrhusku atmosferu i dobar zdrastveni bilten mogu biti zadovoljan odrađenim. Vidljivo je da je većina takmičara podigla formu od Balkaskog sampionata, što znači da su u klubovima odlično odradili ovaj pripremni period. Nepune cetiri nedjelje je do EP i maksimalno smo fukusirani da završni period odradimo što kvalitetnije",kazao je Vlahović.

On je najavio da će crnogorski karatisti posljednju provjeru za EP imati narednog vikenda na turniru Zlatni pojas u Čačku, navodeći da nakon toga odlučiti ko će Crnu Goru predstavljati u Novom Sadu.

"Vec smo dogovorili završne pripreme, od 1. do 6. maja, na kojima će biti samo takmičari koji će putovati za Novi Sad. Sve ćemo dati od sebe da reprezentacija bude spremna i da na EP ostavimo što bolji utisak i nastavimo kontinuitet dobrih rezultata", kazao je Vlahović.

Direktor reprezentacije Dragoljub Fatić kazao je da su seniorska i pionirska reprezentacija odradile ciklus priprema za evropski i balkanski šampionat.

“Veoma smo zadovoljni odzivom kao i spremnošću naših takmičara. Selektori su uradili sve što je bilo zacrtano planom i programom. Još nas očekuje po jedam ciklus priprema, tako da ćemo sve uraditi da naši reprezentativci što spremnije dočekaju predstojeca takmičenja”,kazao je Fatić.

