Riješen "slučaj Kvitova": Češku teniserku povrijedio 54-godišnji zavisnik

Češka teniserka Petra Kvitova kazala je da je “najsrećnija na svijetu”, jer su konačno uhvatili čovjeka koji ju je prije 18 mjeseci napao u kući i nanio joj teške povrede šake.

Češka policija je saopštila da je nasilnika uhvatila, nakon duge potrage, i da je riječ o 54-godišnjem zavisniku od narkotika.

“To je zaista sjajna vijest za mene. Odlično je što ga drže u pritvoru, ali ću biti potpuno mirna tek onda kada ga stave iza rešetaka”, izjavila je Kvitova medijima, pred početak Rolan Garosa.

Napad se desio u Češkoj u gradiću Prostojevu i tada je Petri povrijeđena lijeva ruka.

Obratila se tada preko svoje fejsbuk stranice.

“U pokušaju da se odbranim dobila sam teške povrede ruke, koje će morati da pogledaju ljekari specijalisti. Svi koji me znaju, znaju da sam borac i da ću se izboriti i sa ovim. Srećna sam što sam živa”, navela je Kvitova u poruci.

Dvostruka šampionka Vimbldona i nekadašnja druga igračica svijeta morala je da pauzura, pala na na 29. mjesto WTA liste, ali nakon što je osvojila dva posljednja velika turnira - Prag i Madrid, vratila se u top 10 igračica i zauzima mjesto broj osam.

Kvitova je i u seriji je od 11 pobjeda zaredom, a u prvom meču na Rolan Garosu igraće protiv Veronike Kapede.

“Fokusirala sam se na to da što prije oporavim od povrede i stvarno se trudila da se vratim u top 10. Taj događaj ne mogu da zaboravim, jer je to bila prava drama, ali sam vjerovala da će policija to riješiti”, rekla je Petra.

