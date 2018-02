Rodžer Federer i Serena Vilijams najbolji sportisti svijeta

Rodžer Federer dobitnik je nagrade "Laureus" za najboljeg sportistu svijeta u 2017. godini, dok je Serena Vilijams proglašena za najbolju sportistkinju.

Federer je peti put sportista godine, a bio je četiri puta laureat uzastopno od 2005. do 2008. godine.

"Zaista sam počastvovan što sam ponovo ovdje sa nagradom u rukama. Ne mogu ni da opišem koliko mi znači", rekao je Federer, kome je nagradu na svečanosti u Monte Karlu uručio Boris Beker.

Serena Viiljams je bila najbolja sada već davne 2003, te 2010. i 2016. godine.

Švajcarskom teniseru je pripala nagrada i za povratnika godine, zbog sjajne sezone u kojoj je osvojio dva Grend slema - Australijan open i Vimbldon.

Ekipa godine je šampion Formule 1 - Mercedes.

Najljepši momenat u 2017. godini je ponovo "rađanje" fudbalskog kluba Šapekoense, nakon stravične avionske nesreće u kojoj je živote izgubilo 19 igrača i članova stručnog štaba.

Parabéns!! As voted by you, the Laureus Best Sporting Moment of the Year is ‘Eternal Champions’! ⚽@ChapecoenseReal#Laureus18 pic.twitter.com/9i5yPsbaAn — #Laureus18 (@LaureusSport) February 27, 2018

Nagrada za prodor godine pripala je golferu Serhiju Garsiji, najbolji sportista sa invaliditetom je švajcarski atletičar Marsel Hug.

Nagradu za akciju godine dovio je Francuz Armel Le Klah, koji je sam otplovio svijet za 74 dana, tri sata, 35 minuta i 46 sekundi, što je svjetski rekord.

Dvije nagrade za dostignuća u karijeri dobili su američki atletičar Edvin Mozes i italijanski fudbalski as Franćesko Toti.

"Laureus" nagrade dodjeljuju se od 2000. godine, a prvi dobitnici bili su Tajger Vuds i Merion Džons.

