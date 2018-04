Roma režirala čudo i eliminisala Barsu, Liverpul opet bolji od Sitija

Roma je napravila čudo u koje je izgleda samo ona vjerovala - savladala je Barselonu sa 3:0 kod kuće za veliki plasman u polufinale Lige šampiona.

Nakon 4:1 u Kataloniji, ovo je zaista šok za Barsu, ali je Roma prolaz i zaslužila - Džeko je načeo goste, onda je i iznudio penal koji je iskoristio De Rosi, a pogodak vrijedan plasmana postigao je Manolas u 82. minutu.

Liverpul je patio preko 50 minuta, ali je i drugi put u šest dana savladao Mančester siti - sada je bilo 2:1 u gostima, nakon 3:0 na "Enfildu".

"Građani" su poveli preko Žezusa u 2. minutu, a trijumf "redsima" donijeli su Salah i Firmino.

TOK MEČEVA

Romina dominacija je donijela rezultat - gol Manolasa za 3:0 u 82. minutu, pa "vučica" ima rezultat koji je vodi u senzacionalno polufinale.

Roma je imala zicer protiv Barse - Ter Štegen je odbranio veliku šansu El Šaravija. Ostalo je 2:0 za Rimljane.

Liverpul je riješio sve u Mančesteru - Firmino je u 77. minutu pogodio za 2:1.

Dvadeset minuta prije kraja: Roma - Barselona 2:0, Mančester siti - Liverpul 1:1.

Pao je tempo Sitija, Liverpul se pita na "Etihadu".

Biće svega i na "Olimpiku" - Roma golom De Rosija iz penala vodi sa 2:0. Još jedan gol treba "vučici" da dođe do polufinala.

Liverpul je izjednačio protiv Sitija majstorijom Salaha - sada je 1:1, pa "građane" čeka nemoguća misija ako žele u polufinale. Potrebno im je da slave čak 5:1.

Počela su druga poluvremena, a Pepa Gvardiole nema na klupi Sitija. Preselio je na tribine nakon što je isključen.

Fuming.



There will be no Pep talk in the second half - he's been sent to the stands https://t.co/ACB9AL0MI0 #MCILIV pic.twitter.com/weZvOJX77X — Match of the Day (@BBCMOTD) April 10, 2018

Kraj prvih poluvremena: Siti - Liverpul 1:0, Roma - Barselona 1:0.

⏰ HALF-TIME ⏰



Two thrilling games with the hosts both leading at the break...



Who are you backing to reach the semi-finals? 🤔#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2018

Odgovorio je Liverpul u finišu - Okslejd-Čembrlen je imao šansu.

Poništen je gol Liroja Sanea, i to regularan. Sudija Lahos je prihvatio odluku pomoćnika, a usporeni snimak je pokazao da je Saneu loptu dodao protivnički igrač Milner.

City have been superb. Looks a huge mistake giving Sane offside. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 10, 2018

Opet Bernardo Silva - pogodio je stativu u 41. minutu. Liverpul je prinuđen da se brani...

Napada Siti iz svih oružja, sada je dobru priliku imao i Bernando Silva.

Još desetak minuta do kraja poluvremena - "građani" protiv Liverpula vode sa 1:0, kao i Roma u duelu sa Barselonom.

Siti dominira na polovini Liverpula, ali nakon vođstva nije stvorio ozbiljniju šansu.

Pogodak i u Rimu - Roma je golom Džeka na asistenciju De Rosija povela protiv Barselone - 1:0.

Drugi minut i Siti vodi - strijelac je Gabrijel Žezus nakon što je pogriješio Van Dajk, vjerovatno i uz faul Sterlinga koji je kasnije asistirao Brazilcu.

🇧🇷 Gabriel Jesus has now scored in 3 of Manchester City's 5 home games in this season's #UCL. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/UtR9952TWp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2018

Počele su utakmice na "Etihadu" i "Olimpiku".

Mančester siti mora da postigne makar tri gola, a da ne primi nijedan protiv Liverpula ako želi da da se plasira u polufinale Lige šampiona.

"Redsi" su na svom terenu prošle srijede pobijedili sa 3:0, a dobra vijest za Jirgena Klopa je i što se oporavio Mohamed Salah - Egipćanin će predvoditi napad gostiju na "Etihadu".

Sastavi:

Mančester siti: Ederson, Voker, Otamendi, Laport - Fernandinjo - De Brujne, David Silva, Sane, Sterling, Bernardo Silva - Gabrijel Žezus.

Manchester City start with only 3 defenders; James Milner captains Liverpool on his 650th club appearance...#UCL pic.twitter.com/Xye4QMaxV7 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2018

Liverpul: Karijus, Aleksander-Arnold, Lovren, Van Dajk, Robertson - Vajnaldum, Milner - Okslejd-Čembrlen, Salah, Firmino, Mane.

U Rimu se sastaju Roma i Barselona - domaćinu je potrebno čudo nakon poraza od 4:1 na "Nou Kampu".

Patrik Schick & Edin Džeko lead the Roma attack tonight; Sergio Busquets returns for Barcelona in Italy...



Score predictions? 🤔#UCL pic.twitter.com/LY6zgZg5Rr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2018

Sastavi:

Roma: Alison - Manolas, Fasio, Žuan Žezus - Florenci, Naingolan, De Rosi, Strotman, Kolarov - Džeko, Šik.

Barselona: Ter Štegen - Semedo, Pike, Umtiti, Alba - Serđi Roberto, Rakitić, Buskets, Inijesta - Suares, Mesi.

