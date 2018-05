Ronaldo i Ramos se oprostili od Zidana: Mister, bila je čast...

Igrači Reala iznenađeni su odlukom Zinedina Zidana da ode sa klupe, samo pet dana nakon još jednog velikog trofeja.

Zizu je na pres konferenciji kazao da je svim fudbalerima poslao SMS poruku da ih napušta.

Sada se oni opraštaju od njega, a posebno su važne poruke dva simbola Zidanovog tima - Kristijana Ronalda i Serhija Ramosa.

"Ponosan sam što sam bio tvoj fudbaler. Mister, hvala na svemu", napiao je Ronaldo na društvenim mrežama.

"Mister, kao igrač i sada kao trener, odlučio si da odeš kada si na vrhu. Hvala ti za dvije i po godine fudbala, rada, posvećenosti, uticaja i prijateljstva. Odlaziš, ali tvoje nasljeđe je neizbrisivo", napisao je Ramos.

As a player and coach you decided to say goodbye at the top. Thank you for two and a half incredible years. Your legacy will never be erased, one of the most successful chapters in the history of our beloved @realmadrid pic.twitter.com/dO6bw74aA3