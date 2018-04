Ronaldo iz sumnjivog penala u 93. minutu odveo Real u polufinale

Real i Bajern pridružili su se Liverpulu i Romi u polufinalu Lige šampiona.

Real je preživio pakao protiv Juventusa i bila mu je potrebna pomoć sudije da bi prošao u polufinale. Juventus je vodio 3:0, a Madriđani su u 93. minutu dobili penal, čini se, na poklon - Majkl Oliver je dosudio faul nakon duela Benatije i Vaskesa, izazvao bijes i gnijev Điđija Bufona, kome je dodijelio crveni karton.

Ronaldo je zadržao mirnoću i pogodio za prolaz.

Bajern je u polufinalu, nakon remija bez golova sa Seviljom u Minhenu. U prvom meču je slavio 2:1.

Žrijeb polufinala je u petak.

Tok mečeva

Bajern je u polufinalu, nakon 0:0 protiv Sevilje u Minhenu.

90+7. minut - Ronaldo je pogodio za 1:3 i odveo Real u polufinale

90+3. minut - Penal za Real, crveni karton za Bufona. Majkl Oliver je procijenio da je Benatija faulirao Lukasa Vaskesa, a Bufon je isključen zbog protesta.

Šansa i za Ronalda, preko gola. Sve sluti na produžetke na Bernabeuu.

Gužva pred golom Juventusa. Pokušao je Isko, pa Varan, koji je nakon kornera, bio zamalo neprecizan.

Bufon blista, čuva svoj tim, kao mnogo puta u karijeri.

Real pokušava, ali uzalud. Juve kontroliše rezultat i igru na Bernabeuu, na kome se prvi put događa da Real gubi tri razlike u evropskom meču.

Sevilja je umalo povela u Minhenu. Korea je glavom pogodio prečku. Bajern je blijed, ali ima 2:1 iz prvog meča.

61. minut - čudo je na pomolu u Madridu. Juventus je anulirao 0:3 iz Torina. Blejs Matuidi je pogodio, nakon velike greške golmana Navasa.

Đanluiđi Bufon možda igra posljednju utakmicu u Ligi šampiona i igra je u velikom stilu. Golman Juventusa zaustavio je Ronalda. Juve vodi 2:0, potreban mu je gol za produžetke.

Dobar napad Bajerna, Levandovski je sa druge stative tukao pored gola. Ostaje Bajern - Sevilja 0:0.

Počela su druga poluvremena.

Juventus sanja u Madridu, nakon prvih 40 minuta ima vođstvo od 2:0 protiv Reala. Oba gola je postigao Mandžukić. Prošle sedmice Real je u Torinu slavio 3:0.

U Minhenu nema golova. Bajern ima 2:1 iz prvog meča sa Seviljom.

Velika šansa za Real u finišu poluvremena. Varan je pogodio prečku udarcem glavom nakon ubacivanja Krosa.

U Minhenu, Bajern je ubrzao tempo, ali nema opasnosti za Sevilju.

Roma je sinoć napravila čudo u Rimu protiv Barselone, može li Juve još veće u Madridu, u duelu sa Realom.

37. minut - Mandžukić ponovo - 2:0 za Juventus u Madridu. Ponovo akcija po desnoj strani. Lihtštajner je centrirao, a hrvatski golgeter glavom pogodio bliži ugao.

Dobar tempo u Madridu. Juve želi drugi gol, Real traži put do prvog, kojim bi riješio dvomeč.

Sevilja se hrabro drži u Minhenu, čeka šansu iz kontri. Pokušao je Eskudero po lijevoj strani, ali bez opasnosti po Ulriha.

Velika šansa za Real. Ronaldo je prevario dva čuvara, njegov udarac odbranio je Bufon, a Isko bio u ofsajdu kada je ubacio loptu u mrežu.

We got robbed off a proper goal, Isco sealed the game for us but they had other plans... pic.twitter.com/SoGadmzsYZ — Rk (@RkFutbol) April 11, 2018

Dobar tempo u Madridu. Juve je mogao i do 2:0, ali je Navas odbranio šut Iguaina. Na drugoj strani, Bufon je zaustavio Bejla.

1:16 - Real Madrid conceded their fastest Champions League goal (1:16) since Roy Makaay's goal for FC Bayern after 10 seconds in 2007. Shock. — OptaJohan (@OptaJohan) April 11, 2018

U Minhenu, već dvije opasne situacije pred golom Sevilje, ali prvo je Hames bio neprecizan iz slobodnog udarca, da bi Sorija izbacio šut glavom Levandovskog u korner.

2. minut - vodi Juve u Madridu. Mario Mandžukić. Ronaldo je izgubio loptu na centru, brzo je Daglas Kosta prebacio do Kedire, koji je centrirao na drugu stativu sa desne strane, a Mandžukić pogodio glavom.

Počeli su mečevi u Madridu i Minhenu.

Svi učesnici polufinala Lige šampiona biće poznati večeras.

Real Madrid i Bajern trebalo bi da se pridruže Romi i Liverpulu.

Real dočekuje Juventus, koga je prošle sedmice savladao 3:0 u Torinu.

📋 Real Madrid v Juventus ✅



Who will make the biggest impact? #UCL pic.twitter.com/jj0PJaJ2z8 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2018

I Bajern ima prednost pred meč sa Seviljom na svom terenu - prije sedam dana je slavio 2:1.

📋 Bayern v Sevilla ✅



Where in the world are you watching? 👀#UCL pic.twitter.com/bWi3WmvpoU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2018

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)