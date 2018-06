Ronaldo Junior pokazao svoje fudbalsko umijeće

Sin zvanično najboljeg fudbalera svijeta Kristijana Ronalda – Ronaldo Junior, imao je priliku da pokaže svoje fudbalsko umijeće prije početka prijateljskog meča koji je reprezentacja Portugalije odigrala protiv Alžira.

Cristiano Ronaldo: WATCH as Real Madrid star’s son copies his father with stunning strike https://t.co/XZVO4XOiMP pic.twitter.com/POe3eDJsLr