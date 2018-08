Ronaldo po klišeu: Sanjao sam da igram za Juventus

Kristijano Ronaldo je "sanjao" dres Juventusa još kao dijete, a želju da dođe u Torino pojačao mu je aplauz koji je dobio nakon što je spektakularnim makazicama u dresu Reala pogodio gol sadašnjeg kluba.

To je Portugalac rekao u intervjuu za kupsku televiiziju, u kojoj je sumirao i prve dane u "staroj dami".

"Sve je sjajno, atmosfera je izuzetna, navijači... Srećan sam", kazao je Ronaldo.

Na pitanje zašto je izabrao baš Juventus, odgovorio je:

"Prije svega, to je veliki klub. Pratim Juventus odavno, ko ne prati Juventus. Kao dijete sam sanjao da igram ovdje. Međutim, ne znam tačno kada sam odlučio da dođem. Igrao sam više puta protiv Juventusa, uvjerio se u veličinu kluba, vidio posebne navijače, vidio da me poštuju... Nakon posljednje utakmice i onog gola i aplauza - možda je to bio trenutak. Takav osjećaj nisam nigdje doživio. Bilo je nevjerovatno".

On je obećao da će dati sve za Juventus...

"Profesionalac sam 15-16 godina, moje metode su iste. Maksimalna posvećenost, radna etika, pružanje maksimuma na utakmicama za korist tima", rekao je Ronaldo.

