Ronaldo pomjerio još jednu granicu: Prvi do 400 golova u ligama petice

Jedan gol protiv Đenove i još jedan rekord Kristijana Ronalda.

Portugalac je postao prvi fudbaler koji je postigao 400 golova u tzv. ligama petice (Italija, Engleska, Španija, Njemačka, Francuska).

Cristiano Ronaldo is the 1st player to score 400 career goals in Europe's top 5 leagues pic.twitter.com/SO4szJZbXL