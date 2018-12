Ronaldo priznao silovanje, advokati ispravljali odgovore?

Njemački "Špigl" u svom današnjem broju objavio je informaciju da postoje dokumenti koji potvrđuju da je Kristijano Ronaldo priznao da je silovao Ketrin Majorgu u Sjedinjenim Američkim Državama.

"Špigl" je prenio detalje upitnika koji su Ronaldovi advokati dali fudbaleru Juventusa da popuni, kako bi tačno odgovorio na pitanja šta se dešavalo sporne noći, i da bi oni mogli na najbolji način da ga brane.

Upitnici koji su tajni za javnost, predstavljaju poverljivi dokument između advokata i klijenta, ali je "Špigl" u njih imao uvid i u njima se vide različiti detalji koji, djeluje, inkriminišu Ronalda.

Prema pisanju ovog lista upitnik je naknadno izmijenjen od strane advokata, kako bi iz odgovora nestalo svako pominjanje stavova Ketrin Majorge koje bi nagovijestile da je u pitanju bilo silovanje.

New Leaked Documents Emerge Over What ‘Transpired Between Ronaldo And His Rape Accuser’. https://t.co/V5WGJO2WSP pic.twitter.com/qLjJt3he8R