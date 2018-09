"Ronaldo voli da ode kući i uradi 150 sklekova, Mesi kao da živi u zlatnom zatvoru"

Bivši italijanski fudbaler Dani Osvaldo u velikom intervjuu za Marku govorio je o karijeri, Kristijanu Ronaldu, Leu Mesiju...

Osvaldo je odlučio da napusti fudbal prije dvije godine i posveti se velikoj ljubavi, muzici.

"Fudbalski svijet više nije bio za mene. Kristijano Ronaldo voli da ode kući i uradi 150 sklekova, ali ja volim da napravim roštilj. Fudbal mi je dao priliku da pomognem svojoj porodici i zaradim puno, da mogu sebi da priuštim da nikada više ne radim, da putujem i upoznam mnoga različita mjesta i ljude. Promijenio mi je život, ali mi je oduzeo slobodu, a nju ne mogu da poklonim. Ipak, i dalje volim fudbal, priznajem", rekao je Osvaldo.

On je u karijeri nastupao za Boku juniors, Bolonju, Romu, Inter, Juventus, Sautempton. Za reprezentaciju Italije odigrap je 14 mečeva i postigao četiri gola.

"Pušio sam dok sam bio u kampu reprezentacije Italije, a selektor je mogao da mi zatraži upaljač. Giljermo Baros Skeloto me je zbog toga izbacio iz Boke jer ga je iznenadilo što pušim. Juče sam igrao sa prijateljima fudbal, mislio sam da ću umrijeti. Sada mi sve smeta", priča Osvaldo.

Osvaldo je rođen u Argentini, pa intervju sa njim nije mogao da prođe bez pitanja o Mesiju.

"Da li bih volio da budem kao Mesi? Ne, volio bih da igram kao on, ali on nema život. On kao da živi u zlatnom zatvoru. On ne može da negdje ode na miru i u tišini popije piće. Možda njega nije briga za to, ali mene jeste. Zamišljam kako kupuje najveći televizor na svijetu, ali nikada nije u svojoj kući da ga gleda. Vjerovatno vozi ferari, a živi samo 15 minuta od trening centra Barselone", slikovit je Osvaldo.

U živopisnoj karijeri Osvaldo je sarađivao sa mnogim trenerima.

"Poketino je mogao da me razumije, naročito dok smo bili u Espanjolu. U Sautemptonu nije bilo tako, jer se promijenio, a ja sam ostao isti. Bio mi je kao otac, ali najbolji trener je Antonio Konte. Uvijek je bio u pravu, činilo se da vidi stvari prije drugih. Sa Luisom Enrikeom sam imao momente pune tenzije, ali zato što je iskrena osoba. On vas nikada ne bi lagao. Kao trener je genije, sličan Gvardioli, sa njim se osjećate kao da možete da date šest golova na meču", zaključio je Osvaldo.

