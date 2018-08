Ronaldo: Želim da osvojim LŠ sa Juventusom

Kristijano Ronaldo i dalje je glavna tema u italijanskoj štampi. Portugalac je ljetos prešao u Juventus iz madridskog Reala, pa je fudbalska javnost odmah proglasila Staru damu favoritom za osvajanje Lige šampiona.

Tim povodom oglasio se i Ronaldo.

"Želim da osvojim Ligu šampiona sa Juventusom. Da li će to biti ove, sljedeće ili za dvije sezone, nije bitno", jasan je Portugalac.

Ronaldo je u karijeri pet puta osvojio elitno klupsko takmičenje (četiri puta sa Realom i jednom sa Mančester junajtedom). Ukoliko mu to pođe za rukom i sa Juventusom, postaće tek drugi igrač koji je elitno klupsko takmičenje osvojio sa tri različita kluba. Prije njega to je uspio Holanđanin Klarens Sidorf (Ajaks, Real Madrid i Milan).

"Tim je fokusiran na osvajanje Lige šampiona, ali nijesmo opsjednuti time. Idemo korak po korak i vidjećemo kako će se stvari odvijati. Objektivno, očekujem da osvojimo prvenstvo i Kup i da u Evropi doguramo što dalje", rekao je Ronaldo.

Ronaldo je govorio i o svom sinu, Kristijanu Junioru.

"On će biti kao ja. 100 odsto sam siguran. Voli da se takmiči, ne voli da gubi. Želio bih da postane fudbaler, jer ima strast za to. Na kraju, on će izabrati čime će se baviti i imaće moju apsolutnu podršku u tome", kazao je Ronaldo.

