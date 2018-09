Ronaldov jubilej: Četiri igrača su ispred njega na vječnoj listi golgetera

U danu kada je Zlatan Ibrahimović postigao 500. gol u karijeri, Kristijano Ronaldo je, takođe, došao do golgeterskog jubileja.

Sa dva gola u duelu sa Sasuolom, stigao je do ukupno 400 pogodaka u nacionalnim šampionatima.

Nakon Sportinga (Portugal), Mančester junajteda (Engleska) i Reala (Španija), upisao se i u Italiji, u dresu Juventusa.

Time se našao na petom mjestu vječne liste strijelac kada je riječ samo o prvenstvenim golovima.

Jozef Bican je u periodu od 1930. do 1953. igrajući u Austriji, pa u Čehoslovačkoj, postigao 518 golova, igrajući za Rapid Beč, Admiru, Slaviju Prag...

Drugi na listi je Ferenc Pušlaš (Honved, Real) sa 514 golova.

Slijedi Škot Džimi Mekgrori, napadač Seltika između dva svjetska rata, sa 410 golova.

Ispred Ronalda je još i Njemac Uve Zeler, ikona Hamburgera, sa 406 golova u njemačkom šampionatu.

⚽ |@Cristiano becomes the fifth player in history to score 400 league goals in European first divisions.



4️⃣ 0️⃣ 0️⃣ pic.twitter.com/UHa5ySlVak