Ronaldov prijatelj otkrio razlog nezadovoljstva Realovog superstara

Portugalski novinar Nuno Gomeš je blizak prijatelj Kristijana Ronalda, nezvanično i njegov portparol.

Njegove riječi ili tekstovi su najčešće i stavovi zvijezde Reala, tvrde portugalski mediji, pa su njegove riječi u trenutku kada se govori o mogućem Ronaldovom odlasku iz Madrida, veoma važne.

Gomeš je u razgovoru za jednu španski televiziju kazao da je Ronaldo nezadovoljan statusom u klubu, odnosno neispunjenim obećanjem da će njegov ugovor biti obnovljen i poboljšan.

"Mislim da neće otići, ali dobio je obećanja oko novog ugovora, vrijeme prolazi, a ništa se ne događa. Ronaldo je razočaran, osjeća da se njegov doprinos ne cijeni dovoljno, kao što se cijeni ono što su Ćavi, Inijesta i Mesi uradili za Barselonu", kazao je Gomeš.

On tvrdi da su odnosi sa Florentinom Peresom hladni.

"Kristijano je dobio obećanje da će dobiti novi ugovor, finansijski bolji, ali i kao znak da Real vidi koliko je važan. Nekoliko puta je dobijao odgovor da nije još vrijeme za to. Sezona je gotova, a ništa se nije dogodilo", objasnio je Gomeš.

Samo dva kluba, mimo Reala, mogli bi da privuku Ronalda.

"Još je rano da se priča o tome, a Real je idealna sredina za Kristijana. PSŽ sanja da ga dovede, a on u PSŽ moće da ode zbog novca. Drugi klub je Mančester junajted, jer on voli taj klub. Međutim, on želi da ostane u Realu, ali traži poštovanje kakvo zaslužuje", kazao je Gomeš.

Portugalski mediji juče su javili da Ronaldov agent Žorž Mendeš već pregovara sa PSŽ-om oko transfera vijeka.

